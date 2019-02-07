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終於等到接班人　網球看夜市球王曾俊欣

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▲▼ 曾俊欣。（圖／海碩整合行銷提供）

▲曾俊欣。（圖／海碩整合行銷提供）

記者張克銘／綜合報導

台灣渡過了盧彥勳時代，之後網壇最受矚目的就是夜市球王曾俊欣，曾奪下法網、溫網青少年冠軍的他，確定2019年要轉往職業，未來的發展值得令人期待。

曾俊欣成名之作就是在2018年，該年他在青少年大滿貫賽事中，雖然澳網屈居亞軍，不過在法網、溫網都奪下男單冠軍，美網也有闖進4強的紀錄，曾俊欣雖然身材不是特別突出，但曾俊欣在底線纏鬥力十足不輕易丟掉任何一分，以及靈活的攻勢相當不好對付。

▲▼ 曾俊欣。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

▲曾俊欣。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

曾俊欣家庭不若其他網球選手富裕，父親曾育德曾在樂華夜市擺攤，夏天賣飾品，冬天轉賣糖葫蘆，支撐兒子打球所需要的經費。曾俊欣從小就展現過人的才能，8歲時拿下全國青少年排名賽10歲組冠軍，9、10歲則拿下12歲組的冠軍，實力堅強讓他在網球界小有名氣。

台灣過往也有不少網球好手在世界征戰，最著名的就是盧彥勳，還曾闖進過溫布頓男單8強，之後還有包括王宇佐、陳迪，近幾年則有莊吉生，目前世界排名486名的曾俊欣年輕有活力，加上在青少年時期的好成績，絕對是台灣下一個注目的網壇新秀。

▲▼曾俊欣。（圖／四維教育基金會提供）

▲曾俊欣。（圖／四維教育基金會提供）

而在2018年年末，因連續拿下法網和溫網青少年組大滿貫冠軍，曾俊欣成為我國好手楊宗樺之後，第二位獲得國際網總ITF頒發世界冠軍殊榮的台灣球員，對於曾俊欣來說無疑是一項很高的肯定，而他也表示2019年將要挑戰職業，向更高的舞台邁進。

2018年台灣網壇未來希望不斷崛起，加上梁恩碩年初在澳網拿下的青少年女單冠軍，這是第一次有台灣男女青少年小將，在同一年於大滿貫摘冠。

關鍵字： 夜市球王網球曾俊欣
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