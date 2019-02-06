娃娃臉殺手林昀儒　力圖威脅大陸桌球霸業

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

記者張克銘／綜合報導

若要提到台灣新生代的桌球戰將，林昀儒絕對是最值得期待的球員，目前世界排名已經上升到28名，僅次於莊智淵，更在2018年曾經戰勝過中國新秀王楚欽，2019年林昀儒絕對值得期待。

2018年對於林昀儒而言打出了神奇的一年，先是在今年U21公開賽拿下3座男單冠軍，卡達、澳洲公開賽則分別為32、16強，而上週剛結束的瑞典公開賽，林昀儒雖然在男單止步16強，不過在男雙賽事，林昀儒和廖振珽合力擊敗地主隊，摘下合作以來首個冠軍。

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

林昀儒出戰今年的雅加達亞運，團體賽中華隊以1：3敗給大陸，其中唯一奪勝的一點就是由林昀儒取得，也讓他被大陸桌壇視為假想敵，不讓他去大陸練習；在青年奧運，林昀儒單打得第四，國際團體賽則獲銅牌。

青奧個人賽一路殺進4強賽，4強與張本智和大戰7盤落敗，銅牌戰可惜不敵第二種子美國的賈哈(Jha Kanak)，大戰7局無法逆轉奪勝，以第四名作收，不過在國際混合團體賽和蘇珮綾搭擋，銅牌戰擊敗歐洲聯隊收下銅牌。

在去年11月，奧地利桌球錦標賽林昀儒從資格賽闖進32強後，面對前球王、目前世界第五的德國奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，以4比2爆冷奪勝，這是他生涯首度擊敗世界前十的對手、取得最大勝利。

▲林昀儒。（圖／記者張克銘攝）

林昀儒世界排名一直不斷上升當中，從40名一路闖到目前的28名，林昀儒表示：「今年無論是技術、心態都比以前好，2019年並沒有訂太大目標，但只希望排名能夠更往前一些。」

林昀儒的崛起，也傳出遭到大陸防堵的消息，桌球協會理事長林茂榮透露，「大陸認為林昀儒可能威脅到他們，因此不讓他去大陸練習，當作未來主要假想敵了，這是第一次防堵台桌球員。」過去台將蔣澎龍、莊智淵等男女單選手都在大陸比賽練習，但也從未被封堵，如今林昀儒也成為第一位被大陸視為有威脅的台將，後續表現仍非常讓人期待。

除了林昀儒外，台灣仍是有許多年輕的桌球好手，先前舉辦的台北青少年桌球賽，18歲男子世界排名第15名的黎昕陽，個人囊括男團、男單、男雙3金，可見此小將的潛力。15歲男子世界排名第9的黎昕佑，18歲女子世界排名第11名的陳亭婷，都是值得培養的潛力股，也是桌球協會理事長林茂榮看好競爭2024巴黎奧運的人選。

