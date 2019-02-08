羽球能否男女都排世界第一　周天成要先穩著打

▲周天成。（圖／記者季相儒攝）

記者張克銘／綜合報導

若提到台灣近幾年最受關注的運動，羽球肯定榜上有名，因為我國女將戴資穎長期霸佔球后寶座，而在男子部分周天成也慢慢來到世界前三，是否在未來能夠看到台灣羽球男女單都站上世界第一？周天成的表現將會是關鍵。

周天成經歷了前幾年的歷練，在去年終於迎來了生涯高峰，尤其雅加達亞運男單項目，周天成一路過關斬將，克服了過去總在勝負關鍵時刻的緊張，最終拿下銀牌，是周天成個人生涯的一次高峰。

▲周天成。（圖／記者季相儒攝）

而周天成也逐漸開發出自己獨有的打法，那就是如同牆壁一般的防守，去年的世界羽聯年終總決賽面對石宇奇，石宇奇連續4次殺球，但都一一被周天成擋下，最後周天成回球讓石宇奇防守不及，漂亮的防守拿下這1分，也被世界羽聯稱作為防守大師。

周天成在2018年賽季16站巡迴賽中共出場了71場比賽，並且有10站都打進8強，除了3站冠軍外，也拿下了印度公開賽、丹麥公開賽、福州公開賽的亞軍，德國公開賽4強更是三局擊敗現任球王日本桃田賢斗，也讓自己的世界排名來到第3，創下生涯最佳。

▲周天成。（圖／記者季相儒攝）

世界排名第3，也證明周天成確實有能夠與世界好手一搏的能力，2019年是否會挑戰世界第一，周天成依然還是沈穩的答道：「能拼當然拼，但我希望能夠穩定成長，一下衝上去大家都會針對你，當然能拼一定會拼，不過自己的一個目標放在奧運，奧運看的是實力不是看排名。」

若以目前的積分來看，周天成目前82024分，與第2的石宇奇91582仍有一段差距，與世界排名第一的桃田賢斗104750分差距更大，因此周天成希望能夠穩定成長的策略是對的，慢慢的讓自己進步，也許在2020東京奧運時，將可看到周天成登上世界排名第一。

