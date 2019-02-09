為何台灣很少有競技運動的網紅或Youtuber

▲戴資穎。（圖／CFP）

記者張克銘／綜合報導

這幾年隨著網路社群軟體的快速成長，加上拍攝影片的門檻下降不少，因此孕育出一個新的職業叫做Youtuber，不過大多Youtuber都是以談話性、搞笑為主，很少見到台灣有關競技體育的Youtuber，主要原因是拍攝競技體育的成本過高，一般選手根本不會來碰這一塊。

若放大以體育的Youtuber來看，仍然有一群在從事這一塊，包括以能投出令人驚豔投籃的Dude Perfect，還有部分Youtuber則是教健身為主，也有的Youtuber則是在講戰術分析，但若是競技運動選手變成網紅則是少見。

▲王維琳。（圖／記者季相儒攝）

一方面台灣競技運動選手大多都是訓練為主，能夠在IG、臉書上PO影片、訊息已經是最大的誠意了，加上本來就是公眾人物，如果有名氣的話，有贊助、代言加持，是不必還特地經營網紅或是Youtuber的生意，倘若不是有名的競技體育選手，光是要生活可能就很不容易了，要投資在網紅或是Youtuber上恐也沒太多時間。

大部份看到選手比賽時，因為是在競爭我們觀眾會能感受到刺激，但倘若到訓手練習時，競技運動普遍訓練是相當枯燥乏味的，若要用講的可能也很少人會聽得懂，觀眾可能也會失去耐心，如果想要讓影片變得有趣如加上特效、音效等等的，製作上的門檻可能又會過高，對於選手而言也難以負擔。

▲陳禹勳常在臉書上發言表達自己的看法 。（圖／記者黃克翔攝）

此外要拍攝運動其實難度是頗高的，每項運動表現出來了動作、型態都不太ㄧ樣，況且部分運動如游泳、田徑都是在短時間內分出勝負的運動，拍攝上確實是個難題，像是游泳還需要克服在水中拍攝，所需要的器材門檻可能更高一些，若不是專業或是有長時間運動拍攝經驗的攝影師，可能都難以負荷。

目前台灣選手大多都還是以照片或是短影音為主，但如戴資穎、王維琳都將自己的粉絲團或是IG經營的相當好，是台灣少數有在用心經營的運動員，也期望未來能看到更多運動員開始願意經營，成為競技運動的網紅或Youtuber。

