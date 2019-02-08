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廣告代言通通來　戴資穎2018年賺不完

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▲▼戴資穎 。（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP）

記者張克銘／綜合報導

世界球后戴資穎，在近2年打出相當不可思議的成就，尤其在2018年更是一舉拿下雅加達亞運女單金牌，不但突破了大賽無冠命，2018年的強勢表現更讓她荷包賺進滿滿財富。

2018年對戴資穎來說，是相當豐收的一年，不僅持續領跑女單，還創下了8冠的紀錄，包括印尼大師賽、全英公開賽、亞錦賽、馬來西亞公開賽、印尼公開賽、亞運女單金牌、台北公開賽、丹麥公開賽，積分不但進入10萬分俱樂部創下女單史上最高，還締造31連勝紀錄，超越中國女單李雪芮的30連勝紀錄。

▲戴資穎。（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP）

戴資穎今年的強勢表現，讓她創下2個紀錄，一是全年獎金最高，二是積分突破十萬大關，從這2個數據都可看出戴資穎在2018年依然是無人能擋，尤其2018年一共奪下8站冠軍，總獎金收入來到39萬8450美元，為今年男女羽球選手中最高，若加入代言、廣告等等，可說是今年的獎金后。

除了一般比賽所獲得的獎金外，戴資穎連帶2017年世大運、2018雅加達亞運在女單封后，傑出的表現讓她成為品牌廣告拍攝新寵兒，包括中華電信、KYMCO、麥當勞、手遊、醫美、悠遊卡，RedBull還替戴資穎出限量罐，都可見只要能在世界闖出成績，企業還是願意花錢投資的。

▲▼ 丹麥公開賽,戴資穎,女單冠軍戴資穎,亞軍印度塞娜 。（圖／CFP）

▲女單冠軍戴資穎,亞軍印度塞娜 。（圖／CFP）

加上戴資穎經營粉絲團、IG有成，現在戴資穎只要PO文長能夠引起各方關注，有人潮就有錢潮，加上戴資穎的影響力，自己已經成為一個獨立經濟體了，2019年戴資穎若能維持表現，相信仍有許多企業、廠商會願意讓戴資穎來代言。

世界羽聯(BWF)公布最新一期世界排名，戴資穎不過由於先前的馬來西亞大師賽未能闖進決賽保分失敗，積分下修為99667分，但戴資穎仍穩坐世界球后寶座111周，緊接在2020年來到的東京奧運也是戴資穎重點目標之一。
 

關鍵字： 戴資穎羽球
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