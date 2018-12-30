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結合戴資穎、辛度、奧原特點不夠　馬琳得學林丹改變打法

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▲▼ 南京世錦賽，馬琳（Carolina MARIN）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬琳今年在南京世錦賽中摘金。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

儘管自身打法特點已經結合戴資穎的假動作、印度辛度(P. V. Sindhu)的進攻、奧原希望的瘋狂跑動，但西班牙前球后馬琳(Carolina Marin)的教練瑞法斯(Fernando Rivas)仍認為不夠，「要應變現在羽壇女單競爭激烈的時刻，馬琳就必須學習林丹，改變打法去適應。」

馬琳在2014起連兩年拿下世錦賽冠軍、2016年又拿下里約奧運金牌，就在大家以為球后馬琳準備統治羽壇女單的時候，她卻因傷陷入低潮，2017年沒有特別表現，也讓戴資穎超車成為新任世界球后，並穩坐超過一年。

雖然去年表現不佳，但馬琳今年再度崛起，4月先是在歐錦賽拿下冠軍後，接著就在南京世錦賽中，收穫個人第三座冠軍，追平女單隊史最多冠紀錄，爾後又接連拿下超級750賽日本公開賽、超級1000賽中國公開賽兩面金牌，給馬琳更多信心，將目標放眼2020年東京奧運。

▲▼ 日本羽球公開賽,日本公開賽,日本公開賽女單冠軍馬琳。（圖／CFP）

▲日本公開賽馬琳摘冠，含金量高。（圖／CFP）

瑞法斯認為，馬琳能拿下這麼多的冠軍，和她獨步全球的「男性化打法」有關，「她擁有戴資穎的假動作、有辛度的進攻，還有奧原希望的瘋狂跑動，我覺得她集合了這些特點，否則不會拿下這麼多冠軍。」

不過以進攻為主的打法卻已經漸漸不適合不再年輕的馬琳，瑞法斯說，現在馬琳應該要學習林丹，改以較為輕鬆省力的「拉吊突擊型」打法去面對比賽，「如何調整自己去應對不斷崛起的年輕選手，是目前我們的一大課題。」

關鍵字： 戴資穎辛度奧原希望馬琳林丹
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