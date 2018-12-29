企排／台北體育館塞車啦！　超過2000球迷引爆明星賽

▲企排明星賽，超過2000名觀眾球迷到場支持。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

企業甲級排球聯賽進入14年，今年首度舉辦明星賽，29日於台北體育館熱鬧登場，12點開放入場，中華排協前一晚宣布前400名球迷能在一樓觀賽，吸引眾多球迷早早就到場排隊，只為更近距離一睹喜愛球星的英姿。

▲企排明星賽開放前400位球迷到一樓觀眾席。（圖／記者顏如玉攝）



明星賽除了有男女明星隊外，還首創「男女混排」，名單中能見到許多資深總教練，包括台電女排教練姚承杉、1998曼谷亞運銅牌張恩崇、李鎮鰻、林顯丞，以及2005世大運金牌鄧衍敏、2006杜哈亞運銅牌林靜怡等「退役球星」都將重披戰袍、下場客串球員。

除了精彩的場上對決，大會也準備了互動遊戲與抽獎活動，獎品包括明星賽專屬球衣、王朝大酒店餐券及特製明星賽球員卡等多項獎品，憑入場票券就可參加抽獎。

▲企排明星賽，球迷早早到場大排長龍。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



而在明星賽前一天，中華排協特別在粉專宣布，「前400位進場的觀眾朋友將能優先入座一樓觀眾席，近距離享受明星賽的每分每秒。」，也因此吸引許多球迷早早就到場排隊，不到12點就大排長龍，從台北體育館排到捷運站，只為爭取早點入場。

本次明星賽吸引超過1700人購票入場，另外加上球員的家屬貴賓票，約有超過2000人來到台北體育館，一同引爆企排史上首次明星賽，本次明星賽中午12點開放觀眾入場，14點女子明星賽先上演，接著16點則有男女混排表演賽，17點有抽獎及互動遊戲，18點半則是壓軸的男子全明星賽。