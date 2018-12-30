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戴資穎史上最難纏　印度前球后連吞12敗盼完婚後突破

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▲印度前球后塞娜(Saina Nehwal)。（圖／翻攝自Parupalli Kashyap IG）

▲印度前球后塞娜與卡夏普完婚。（圖／翻攝自Parupalli Kashyap IG，圖下同）

記者顏如玉／綜合報導

剛剛和卡夏普(Parupalli Kashyap)完成婚禮的印度前羽球后塞娜(Saina Nehwal)，受訪時表示羽球和摯愛是人生最重要的兩件事，所以婚後自己依然會在羽球路上努力，期盼自己能持續贏得比賽贏得冠軍，有朝一日能突破史上最難纏的對手戴資穎。

今年世界羽聯(BWF)更改新制，讓多位頂尖選手因為負荷過多的比賽而頻頻喊累，塞娜也不例外，剛結束本季賽事的她表示在度蜜月之餘也必須好好養身養傷，「通常我受傷後自控能力會下降，很容易偷懶，但卡夏普總是會監督和幫助我，讓我能更有信心重返球場。」

▲印度前球后塞娜(Saina Nehwal)。（圖／翻攝自Parupalli Kashyap IG）

卡夏普也是一名羽球員，參與過2012年奧運、2014年拿過大英國協運動會羽球男單金牌，世界排名最高曾到第六，後來因為受傷較少出賽，目前呈現半隱退狀態，但還是會參加低級別的賽事。

談及羽球員很容易產生情侶，塞娜認為這就是運動員之間才懂的事，「這是我們身處的環境，我們很少會離開球場去別的地方，要找個懂我們的人很難，運動員有時很難理解，人們可能會笑我們，但運動員之間才會懂這種默契，這也是為什麼我和卡夏普能相知相惜，能和他在一起是最幸福的事。」

婚後塞娜仍會持續投入羽球，她表示自己對於贏球的渴望還是很大，而目前自己最大的敵人就是世界球后戴資穎，塞娜已經吞交手連12敗，包括今年6度碰頭都沒能拿下任何一勝，上次她擊敗戴資穎已經是2013年3月的瑞士公開賽，其次則是西班牙的馬琳(Carolina Marin)，兩人交手紀錄各擁5勝。

▲▼丹麥公開賽,戴資穎（圖／CFP）

▲賽娜認為戴資穎很難纏。（圖／CFP）
  

關鍵字： 印度塞娜戴資穎
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