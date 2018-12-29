企排／教練下場重溫往日身手　高球商值得現役球員學習

▲企排明星賽，台電教練姚承杉。（圖／中華排協提供）



體育中心／綜合報導

企業甲級男女排球聯賽29日舉行第一屆明星賽，首次的「男女混排表演賽」也緊接在女排賽後登場。包含1998曼谷亞運銅牌張恩崇、李鎮鰻、林顯丞，2005Izmir世大運金牌鄧衍敏及2006杜哈亞運銅牌林靜怡等各隊教練，今日都重披球衣輪番上陣。

ATTACKLINE「牛姐」鄧衍敏教練在混排開局就為明星藍隊攻下第一分，展現出不遜於現役選手的堅強實力。不過她也說，太久沒在觀眾面前打球，還是會緊張，「退役後已經七年沒在觀眾面前打球，滿緊張的，還好有其他老師一起下場，玩得很開心。」

▲「牛姐」鄧衍敏。（圖／中華排協提供）



第一局女子教練盡情展現好身手，男子教練們也在第二局全數上場，由台電女排姚承杉、conti「黃金左手」林顯丞教練率領的混排白隊，以25比23，25比20連拿兩局，讓白隊在明星賽中連拿兩勝。

極速超跑林靜怡教練說，若是不讓「黃金左手」林顯丞上場打前排，就好像明星賽白來了一樣。兩位女子教練也盛讚學長們身手依舊，在球場上展現的高球商值得年輕球員效仿。

▲「黃金左手」林顯丞。（圖／中華排協提供）



首屆的明星賽，不只球迷看得開心，教練們也能重溫往日盛況。林靜怡表示，「可以用這一種歡樂的方式去回饋球迷，真的很棒。」鄧衍敏也說，今日的明星賽就像一場精彩的show，可以感受到現場所有人都很投入，也期待下一次的明星賽可以更加好玩。

▲林靜怡。（圖／中華排協提供）