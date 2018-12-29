企排／明星賽女排先登場　球員、教練展開笑點大亂鬥

▲企排明星賽，女排表演賽明星白隊勝出。（圖／中華排協提供）



體育中心／綜合報導

企業14年甲級男女排球聯賽，29日舉辦首屆全明星賽，由女子表演賽率先登場，包含「人氣后」陳怡如、陳姿雅等女排球星準備多項精彩表演，特殊的慶祝儀式、兩方選手教練互相串場，都讓現場氣氛嗨到最高點。

▲明星藍隊陳姿雅(中)。（圖／中華排協提供）



24名女排明星分為藍、白兩隊進行五戰三勝的表演賽，相比平日例行賽的嚴肅氣氛，今日的明星賽多了許多歡笑聲。明星白隊一開場就帶來抖肩舞炒熱現場氣氛，藍隊成員則不只和隊友、觀眾互動，甚至越過網子和對手進行慶祝，另類的比賽內容讓場內笑聲不斷。最後明星白隊以3-0(26-24，25-18，25-21)在首屆的明星賽旗開得勝。

▲楊孟樺。（圖／中華排協提供）



不只球員換位置打，雙方教練也紛紛下場進行大亂鬥，台電女排姚承杉教練客串舉球員，「小牛」鄧衍敏也上場防守。和教練們一起站上球場，楊孟樺說教練們表現不錯，也能趁機交換一下角色，「換我當教練念他。」

明星白隊不只拿下這場勝利，隊中台電女排的黃芯瑜也獲選為單場MVP，可謂收穫滿滿。楊孟樺表示，很開心排球協會可以舉辦明星賽，也希望明星賽可以第二年、第三年一直辦下去，一年比一年有趣！

▲「牛姐」鄧衍敏也上場和球員同樂。（圖／中華排協提供）