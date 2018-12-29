運動雲

> >

企排／終於能殺球了！　賴湘程側翻慶祝嗨爆全場

ETtoday運動雲

▲企排明星賽，賴湘程。（圖／中華排協提供）

▲企排明星賽，自由球員賴湘程殺球！（圖／中華排協提供，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

企業排球聯賽14年首度舉辦明星賽，就吸引大批球迷到場支持，擔任女子明星藍隊自由球員的賴湘程，本次比賽中跳脫自己的角色，上演多次精彩殺球，還在殺球後連連側翻，引爆全場氣氛，賽後她笑說，平時自己就有在玩殺球，過去也曾練過體操，因此明星賽臨時興起就用上了。

▲企排明星賽，賴湘程。（圖／中華排協提供）

來自中國人纖的賴湘程，本次在明星賽票選中，最終加權票數以7124票入選明星藍隊，身高僅153公分的她在明星賽中相當活躍，不僅擔任自由球員、也和明星白隊的楊孟樺互換球隊，另外還多次擔任主攻手上演殺球，並在一次精彩殺球後，對著觀眾連連側翻，炒熱全場氣氛。

▲企排明星賽，賴湘程、楊孟樺。（圖／記者顏如玉攝）

▲賴湘程、楊孟樺互換球隊。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

賴湘程笑說，自己小學其實就是大砲手，可惜後來因為身高僅153公分只能轉往自由球員發展，「但我平常還是會玩殺球，這次可以每個位置前排、後排都打到，我覺得非常開心，真的是我夢寐以求的事！」

至於側翻，賴湘程透露，原來自己小時候就練過體操，所以平時也會練習，被問及若有下一次明星賽，還會上演體操動作嗎？賴湘程笑說，「那我回去還要再多練練！」

雖然是第一次辦明星賽，但女子明星隊仍努力帶動全場，賴湘程坦言，她們想的哏還是不太夠，「我覺得我們應該球迷觀眾有更多互動，很多時候我們都不知道怎麼帶動大家，但相信下一次會更好。」

▲企排明星賽，賴湘程、楊孟樺。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 企排明星賽賴湘程
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

熱門新聞

等待馬查多明年簽約　洋基先轉移目標鎖定3名後援

斗六球場獲企業認養　北高雙都沒人要

洋基兜售葛雷有重大進展　11隊洽談釀酒人處於領先

騎士向勇士小將麥考提2年600萬美元報價　就看勇士跟不跟

中職／高國輝愛看職棒　曾為彭政閔騎車1小時到花蓮球場

中職／兄弟簽多功能野手艾銳克　新球季洋將2投1野

讀者回應

﻿

最新新聞

1台球員身材佳　東東京、關西皆敗

2兄弟簽洋砲　劉志威：仍會找洋投

35年前同日輸南湖　泰山外卡魔咒

4SBL／富邦取4連勝送台銀5連敗

5楊孟樺明星賽客串當教練感覺很爽

熱門新聞

1等待馬查多　洋基先鎖定3名後援

2斗六球場獲認養　北高雙都沒人要

3洋基兜售葛雷　釀酒人有望成交

4騎士向前勇士麥考提2年600萬美元

5高國輝曾為彭政閔騎車1小時

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林子偉回母校高苑工商捐贈球具　勉勵學弟：不要怕失敗

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366