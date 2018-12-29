企排／終於能殺球了！　賴湘程側翻慶祝嗨爆全場

▲企排明星賽，自由球員賴湘程殺球！（圖／中華排協提供，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

企業排球聯賽14年首度舉辦明星賽，就吸引大批球迷到場支持，擔任女子明星藍隊自由球員的賴湘程，本次比賽中跳脫自己的角色，上演多次精彩殺球，還在殺球後連連側翻，引爆全場氣氛，賽後她笑說，平時自己就有在玩殺球，過去也曾練過體操，因此明星賽臨時興起就用上了。

來自中國人纖的賴湘程，本次在明星賽票選中，最終加權票數以7124票入選明星藍隊，身高僅153公分的她在明星賽中相當活躍，不僅擔任自由球員、也和明星白隊的楊孟樺互換球隊，另外還多次擔任主攻手上演殺球，並在一次精彩殺球後，對著觀眾連連側翻，炒熱全場氣氛。

▲賴湘程、楊孟樺互換球隊。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



賴湘程笑說，自己小學其實就是大砲手，可惜後來因為身高僅153公分只能轉往自由球員發展，「但我平常還是會玩殺球，這次可以每個位置前排、後排都打到，我覺得非常開心，真的是我夢寐以求的事！」

至於側翻，賴湘程透露，原來自己小時候就練過體操，所以平時也會練習，被問及若有下一次明星賽，還會上演體操動作嗎？賴湘程笑說，「那我回去還要再多練練！」

雖然是第一次辦明星賽，但女子明星隊仍努力帶動全場，賴湘程坦言，她們想的哏還是不太夠，「我覺得我們應該球迷觀眾有更多互動，很多時候我們都不知道怎麼帶動大家，但相信下一次會更好。」