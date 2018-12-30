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企排／「牛姊」自評老化程度慢　鄧衍敏：有機會還想當選手

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▲企排明星賽，小牛鄧衍敏。（圖／中華排協提供）

▲企排明星賽，「牛姊」鄧衍敏。（圖／中華排協提供）

記者顏如玉／台北報導

企業排球聯賽於29日首度舉辦明星賽，其中男女混排讓多位資深總教練下場打球，成為一大焦點，而從女排明星賽就被拉下場，到第二場混排仍在場上的「牛姊」鄧衍敏笑說，自己老化程度比較慢，「未來有機會還是想回到選手身份。」

28歲退役後，鄧衍敏坦言自己已經有差不多7年沒有在這麼多觀眾面前「獻醜」，「但我平時也會和選手打球、也會參加菜市場杯，所以今天除了賽前緊張一下，下場後就覺得其實蠻熟悉的，跳起來的感覺、接球攻擊等也都還是很喜歡。」

▲企排明星賽，小牛、牛姐鄧衍敏。（圖／中華排協提供）

▲鄧衍敏在場上能跑能跳能摔，自認老化程度比較慢。（圖／中華排協提供）

明星賽首場比賽由女排先登場，當時鄧衍敏就被球員拱上場打球，接著第二場的男女混排，鄧衍敏再度上場，狀態依然維持不錯，「體力沒有受到太多影響，我想我的老化程度比較慢，我還蠻開心的，所以有機會的話我還是想當選手，未來就看有沒有球隊，我也會考慮加入。」

企排第一次舉辦明星賽，就吸引超過2000球迷到場支持，鄧衍敏認為，這次比賽不只觀眾，工作人員、媒體也相當投入，讓球員也能更加投入，「對你們(媒體)來說，平時採訪是工作，但今天卻好像是一場秀，你們感覺就是來參加一場秀、是很開心的，所以我覺得這次真的辦得非常好！」

▲企排明星賽，女排，女子表演賽，「牛姐」鄧衍敏。（圖／中華排協提供）

▲鄧衍敏透露有機會還想當選手。（圖／中華排協提供）

關鍵字： 企排明星賽牛姊鄧衍敏
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