企排／想給球迷不一樣的東西　陳姿雅：我們很用心準備回饋

▲女排明星藍隊隊長陳姿雅。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

企業排球聯賽舉辦14年，今年明星賽首度登場，女排表演賽率先登場，擔任明星藍隊隊長的陳姿雅表示，賽前她們就很用心在準備各種「哏」，希望能回饋球迷，「平常比賽太嚴肅，怕球迷看久會膩，所以明星賽能有些不一樣的內容，相信球迷也會對排球更有興趣。」

女排明星賽中，不只有精彩的纏鬥，還有球員和球迷擊掌互動、球員嘗試不同位置打球，甚至還將教練拉下場，自己改當總教練的戲碼，陳姿雅說，其實很多哏都是教練、裁判都很幫忙才能做出來，「畢竟輸贏不是比賽重點，明星賽就是娛樂性質，帶給觀眾快樂、回饋球迷才是主要目標。」

陳姿雅表示，賽前她們就非常用心在準備這次的比賽，希望能跟觀眾有更多互動，「但可能是地一次舉辦，所以過程中有點乾、不太熟悉，不過很謝謝球迷總是給我們熱烈回應。」陳姿雅說，看到這麼多球迷進場真的很意外，也很感謝，「若之後還有機會參加明星賽，我希望能給球迷更多不一樣的東西，讓他們能對排球更有興趣。」

目前就讀師大大四的陳姿雅，已經加入企排6年，接下來也將持續為中國人纖效力，明星賽結束後緊接著下半季就要登場，她表示除了要鞏固例行賽排名第二以外，也要嘗試突破台電，「我們之前只有贏過台電一局，但沒贏過任何一場，雖然可能贏她們也很難追上排名，但還是會以挑戰她們為目標。」