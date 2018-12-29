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企排／「卡比獸」殺球沒過　康金塗：跳起來已看不到對面

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▲企排明星賽，康金塗。（圖／中華排協提供）

▲企排明星賽，康金塗「笑」果十足。（圖／中華排協提供）

記者顏如玉／台北報導

企排明星賽29日登場，最受矚目的男女混排登場，多位資深總教練都下場，重溫昔日身手外，也讓球迷一睹當年英姿，其中擔任明星藍隊教練的康金塗還在比賽途中幾次突然大叫、上場和裁判爭吵，甚至在最後階段上場發球、殺球，賽後他笑說，其實這些都只是本性演出，「跟我們平時練習差不多。」

明星賽在女子表演賽後，緊接著男女混排登場，由多位資深教練包括1998曼谷亞運銅牌張恩崇、李鎮鰻、林顯丞，2005Izmir世大運金牌鄧衍敏及2006杜哈亞運銅牌林靜怡等各隊教練，都重披球衣輪番上陣。

▲企排明星賽，康金塗。（圖／中華排協提供）

▲康金塗比賽途中和裁判抗議？（圖／中華排協提供）

而擔任混排教練的康金塗，在比賽中雖然沒有上場，但「戲」卻很多，不僅突然大叫嚇到對方球員，還上場和裁判表達不滿等，直到比賽最後階段，他終於下場打球，在發球前拍手要觀眾帶起節奏結果只是簡單發球，隊友做球給他殺球卻殺球卻沒過，最後隊友要換他替補下場時，還拿出「卡比獸」的娃娃，為整個混排時段製造不少「笑」果。

賽後康金塗坦言，其實今天很多哏都是臨時起意，「其實我們平時練習也很會搞笑，只是比賽場上球員教練都會展現比較嚴肅、認真的一面，但今天我們就是把私底下練習時的樣子拿來場上、本性演出而已。」

康金塗直到最後階段才上場，他表示其實原本自己看著大家玩得很開心，想說不要上場，「但後來就一直有一股莫名的力量跟聲音告訴我就上場吧、上場吧，所以我就上去讓大家開心一下。」

▲企排明星賽，康金塗。（圖／中華排協提供）

▲康金塗發球前還要求全場觀眾給拍子。（圖／中華排協提供）

雖然只上場一下下，卻也帶給觀眾不少歡笑，康金塗坦言，其實自己快10年沒有攻擊了，「以前跳起來我還看得到網子，現在跳起來只能看到天花板，完全看不到對面，雖然剛開始有找回昔日的感覺，但很快就熄滅了，因為知道自己一定不會表現好。」

對於明星賽的舉辦，康金塗給予高度肯定，「大家玩得很開心，觀眾也看得很歡樂，還能做公益，我覺得很棒也很感謝，當然也希望能持續辦下去，未來有機會我也會想要再下場跟大家同樂。」

關鍵字： 企排明星賽男女混排康金塗
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