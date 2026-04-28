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快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

記者杜奕君／綜合報導

季後賽首輪系列賽取得3比0的聽牌絕對領先優勢，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆28日在G4作客交手鳳凰城太陽，雙方從開賽就外線互換，形成進攻得分大戰，但雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）展現價值，全場31分、8助攻穩定輸出，也幫助雷霆以131比122贏球，直落4橫掃太陽，晉級西區季後賽第2輪。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，太陽格林、布魯克斯、葛萊斯皮。（圖／路透）

▲雷霆4勝0敗橫掃太陽闖進季後賽第2輪，吉爾吉斯-亞歷山大轟31分、8助攻領銜射日。（圖／路透）

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開賽太陽射手葛萊斯皮（Collin Gillespie）就外線先聲奪人，不過雷霆展現強大團隊戰力，防守悍將卡魯索（Alex Caruso）連續投進3記三分球，幫助球隊取得11分大幅領先，但太陽也靠吉萊斯皮單節投進4記三分球，首節打完追到僅剩4分落後。

次節雙方持續飆分進攻戰基調，太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）也持續穩定手感，加上歐尼爾（Royce O’Neale）也加入三分球開轟，隨後艾倫（Grayson Allen）切入上籃得手，幫助太陽逆轉45比43超前。

隨後雙方持續拉鋸，但太陽靠著砍將格林（Jalen Green）連拿5分，一度取得7分超前氣勢大振，不過此時雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大帶隊反撲，最後關頭雷霆米歇爾（Ajay Mitchell）連續投進兩記三分球，吉爾吉斯-亞歷山大也在上半場終了前1.3秒飆進三分彈，半場打完雷霆以75比67領先。

上半場吉爾吉斯-亞歷山大9投6中砍下17分，雷霆光是上半場已有4人得分上雙。太陽上半場同樣有4人得分達雙位數，射手吉萊斯皮三分球5投5中拿下17分最高。

第3節開打後，雷霆持續靠著霍姆格倫（Chet Holmgren）搶分，吉爾吉斯-亞歷山大此節剩下7分26秒一次強勢切入3分打，又讓雷霆取得87比76的雙位數領先，雷霆隨後拉開14分超前，但太陽不放棄追趕，又緊咬成7分差，不過雷霆3節打完又穩住8分領先優勢。

末節開打後，雷霆再度拉開雙位數領先，華勒斯（Cason Wallace）三分球命中，隨後吉爾吉斯-亞歷山大又是強勢切入得手，雷霆拉開領先達16分之多，反觀太陽僅能靠布魯克斯、布克零星單打追分，雖然終場前45.7秒追到8分差，但啟用犯規戰術後，吉爾吉斯-亞歷山大兩罰俱中穩住雷霆10分領先，最終雷霆以131比122贏球，完成4勝0敗「橫掃」，讓太陽季後賽首輪出局，雷霆則是強勢晉級季後賽第2輪。

雷霆全場6人得分達雙位數，吉爾吉斯-亞歷山大砍下全場最高31分外帶8助攻，霍姆格倫24分、12籃板、3助攻、2抄截。

季後賽4戰全敗的太陽方面，此戰有4名球員得分突破20分大關，布克拿下24分、6助攻最高，格林23分、6籃板、4助攻。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，太陽格林、布魯克斯、葛萊斯皮。（圖／路透）

▲太陽季後賽首輪4戰全敗淘汰，此戰格林拿下23分、6籃板、4助攻。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽吉爾吉斯-亞歷山大太陽葛萊斯皮Shai Gilgeous-Alexander

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