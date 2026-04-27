2球員遭驅逐出場！湖人無緣橫掃火箭　詹皇批不合理吹判「很荒謬」

▲湖人季後賽首輪G4兩名球員遭驅逐出場，詹皇怒批很荒謬。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人在季後賽首輪對上休士頓火箭取得3勝0敗的絕對聽牌優勢下，27日卻在客場遭火箭以19分之差痛宰，無緣直落四橫掃晉級第2輪賽事。且此戰湖人包括艾頓（Deandre Ayton）、蒂耶羅（Adou Thiero）兩名球員遭到驅逐出場，賽後總教練瑞迪克（JJ Redick）與王牌球星詹姆斯（LeBron James）都直言對於吹判感到不解、荒謬。

湖人今日以96比115在火箭主場慘敗，系列賽仍以3比1持續領先，不過此戰火箭一哥杜蘭特（Kevin Durant）持續因腳踝傷勢缺陣情況下，紫金軍團卻未能一鼓作氣橫掃對手，甚至此戰雙方還打出不小肢體動作與火氣，湖人兩名球員艾頓、蒂耶羅在下半場先後遭到驅逐出場。

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此戰攻下湖人最高19分、10籃板的主戰中鋒艾頓，是在第3節剩下5分41秒時，因為肘擊對手森根（Alperen Sengun）頭部，導致裁判在經過重播回放後，直接升級為二級惡性犯規，因此遭到驅逐出場。

至於小將蒂耶羅則是在末節比賽即將結束前，因為和火箭哈勒戴（Aaron Holiday）因為發生卡位推擠，因此雙雙遭驅逐出場。

賽後湖人主帥瑞迪克表示，「裁判並未解釋蒂耶羅被趕出場的理由，但生涯首度遭驅逐出場的艾頓打球並不髒，他那球也不是故意的，我並不認為他會做出任何蓄意傷人的行徑。」

湖人王牌球星詹姆斯也不滿表示，「將蒂耶羅趕出場根本沒有必要也毫無道理，我不認為那是合理的吹判，給了他兩次技術犯規？那孩子才剛剛上場，這簡直是太荒謬。」

事實上，此戰詹皇本身狀態也相當低迷，全場9投2中僅拿10分、4籃板、9助攻，還發生全隊最高的8次失誤。