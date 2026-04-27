UBA得分王張俊生與泰國職籃名將互尬三分　中華3X3男籃亞沙運淘汰

▲亞沙運中華3X3男籃一哥張俊生與泰國職籃名將里許上演飆分大戰。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，中華3X3女籃今天（27日）在3對3籃球分組賽第2場以14：16不敵馬來西亞，可能在之後的淘汰賽面對地主中國。3X3男籃則上演UBA本季得分王張俊生與泰國職籃名將里許（Freddie Lish）互飆三分戲碼，可惜中華隊最終仍輸球，3連敗分組墊底淘汰。

此次亞沙運3對3籃球，中華女籃派出張聿敏（清華大學）、陳薇涵（文化大學）、邱群琋（中信學院）以及李貞誼（北市大學）出征三亞。

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其中張聿敏為UBA籃板后，邱群琋是得分后與抄截后，還曾創下單場72分的歷史紀錄，李貞誼則名列得分榜第3名。除張聿敏外，陳薇涵、邱群琋與李貞誼是在4月19日UBA決賽結束後，隔天清晨就與中華代表團會合飛往三亞備戰。

中華女籃與蒙古、馬來西亞分在B組，昨天中華女籃18比20敗給蒙古，而馬來西亞21比12勝蒙古。

中華女籃教練時超傑今天賽前指出，贏球是最理想結果，若輸會掉到分組3，屆時就可能遇到中國，而馬來西亞擁有專職3對3的球員，恐是硬仗。

比賽也如時超傑評估，雙方4度戰成平手，倒數1分28秒，中華女籃以12比14落後，陳薇涵倒數59秒切入得手，追到1分差。但中華女籃之後被馬來西亞胡雪瑩先靠罰球拿1分，又被她補籃得手，來到13比16落後。

最後21秒內，中華女籃只靠張聿敏再拿1分，之後對方兩度違例都沒能把握機會而吞敗，張聿敏拿下全隊最高的8分。中華女籃2敗名列B組第3，12強淘汰賽要與印尼交手，若獲勝下一輪就要和A組第1的中國交手。

張聿敏賽後表示，代表隊是以名古屋亞運為目標，「雖然輸球，但還是希望大家藉此培養更多團隊能力與默契。」

張聿敏指出，大家磨合的時間沒有很足夠，「但大家還是很在意勝敗，因為外界只重視結果，不太在意過程，還是希望能調整心態。」

中華男籃方面今天對泰國，張俊生與里許互飆外線，各砍進5記與6記兩分球，但在1分落後下，被里許再見上籃，以19比21輸球。

由於中華男籃在D組已先後輸給新加坡、香港，今天再輸泰國以0勝3敗在分組墊底，無緣晉級淘汰賽，張俊生拿下全隊最多的11分。

中華男籃教練吳正杰表示，距亞運還有足夠時間，會再經選拔與比賽，挑出最合適的人選出征，此次比賽暴露出的缺點，都是之後的調整依據。

▲亞沙運中華3X3女籃可能在淘汰賽面對強敵中國。（圖／中華奧會提供）