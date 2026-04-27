快訊／夢想家洋將真的收罰單　班提爾賽後爆粗口批裁判罰台幣5萬

▲夢想家班提爾因為在賽後記者會上爆粗口怒批裁判，遭聯盟罰款5萬元。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

昨（26日）在關鍵一戰不敵桃園台啤永豐雲豹，確定丟掉本季例行賽王座的福爾摩沙夢想家，賽後洋將班提爾因為在正式記者會上「爆粗口」怒批裁判吹判，還嗆聲說「把罰單寄給他！」今日聯盟也火速開鍘，給予班提爾5萬元罰款，理由是針對比賽裁判執法發表公開評論，相關言論已違反規章。

聯盟公告如下：

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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（27）日公告，福爾摩沙夢想家球員班提爾於26日賽後記者會，針對比賽裁判執法發表公開評論，相關言論已違反規章，公告如下：

案號：26040003

事由：福爾摩沙夢想家球員班提爾，於例行賽G120賽後記者會中，違反規章規定發表不當言論。

判罰依據：TPBL聯盟賽務規章第五章第一條第三款第3目第（1）項。

懲處內容：決議處福爾摩沙夢想家球員班提爾新臺幣五萬元整罰款。

聯盟重申，職業運動員為公眾人物，應展現良好示範並承擔相應之社會責任。賽後記者會提供針對比賽內容進行討論與表達意見之空間，惟相關發言應秉持理性，避免出現情緒性或攻擊性言論。

▲TPBL聯盟公告，班提爾因為批評裁判遭罰款5萬元。（圖／TPBL職籃提供）