神準！「龍王」巴恩斯關鍵6罰全進　23分9籃板助暴龍扳平系列賽

記者杜奕君／綜合報導

罰球定天下！多倫多暴龍與克里夫蘭騎士在季後賽首輪系列第4戰，「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）展現大將之風，決勝期關鍵6罰全進，全場拿下23分、9籃板、6助攻、1抄截、3阻攻的全能數據，幫助暴龍甩開騎士糾纏，最終93比89勝出，系列賽追成2比2平手局面。

系列前2戰都在客場輸球，暴龍回到主場的G3順利開胡後，今日主場G4持續展現強大求勝決心，不過首節雙方打出低比分內容，作客的騎士僅以17比14領先。

次節暴龍靠著巴恩斯以及手感復甦的英格雷（Brandon Ingram） 攜手領軍搶分，半場打完逆轉38比36超前。

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隨後雙方展開激烈拉鋸，巴瑞特（RJ Barrett）終場前48.8秒的關鍵切入，讓暴龍追到僅剩1分落後，隨後暴龍更是8罰7中，其中巴恩斯就包辦6罰全進，幫助球隊甩開騎士糾纏，以93比89驚險贏球，2連敗後2連勝，硬是將系列賽扳平。

暴龍此戰贏球功臣首推巴恩斯，除了關鍵時刻6罰全進，全場更有23分、9籃板、6助攻、1抄截、3阻攻，英格雷則有23分、6籃板，巴瑞特18、8籃板、2抄截。

騎士方面，明星雙衛米歇爾（Donovan Mitchell ）、哈登（James Harden）此役手感冰冷，合計38投僅12中，投籃命中率僅有31.6%，其中米歇爾拿下20分、6籃板、3助攻，哈登則是19分、8助攻。

▲「龍王」巴恩斯關鍵6罰俱中，幫助暴龍2連勝季後賽首輪追平騎士。（圖／達志影像／美聯社）