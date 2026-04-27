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黃宥薰優霸盃第5點關門　中華女團3比2退加拿大收2連勝

▲▼全團賽，亞柏黃宥薰 。（圖／合庫羽球隊提供）

▲小將黃宥薰守住關鍵第5點，幫助中華女團在優霸盃強勢拿下2連勝。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

2026年優霸盃世界羽球女子團體錦標賽持續熱戰，中華女團在小組賽第2戰遭遇加拿大頑強抵抗，雙方一路鏖戰至關鍵第5點才分出勝負。最終靠著小將黃宥薰頂住巨大壓力，以直落二強勢「關門」成功，幫助中華女團以點數3比2險勝加拿大，順利收下分組2連勝，下一戰將與同樣2勝的印尼正面對決，爭奪分組龍頭寶座。

中華女團此次在優霸盃小組賽與印尼、澳洲及加拿大同組，首戰以5比0橫掃澳洲後，今日面對加拿大陷入苦戰。第一點單打由邱品蒨掛帥出征，面對加拿大名將李文珊，邱品蒨出師不利，最終遭對手以直落二帶走勝利。

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所幸第二點女雙及時止血，中華女團第一女雙謝沛珊與洪恩慈展現強大宰制力，僅花費不到半小時，就以21比8、21比12輕取吳宛菱、艾莉安娜，幫助中華女團將點數扳成1比1平手。

關鍵第三點女單，林湘緹面對生涯首度交手的張文玉，雖然首局以19比21惜敗，但隨後找回節奏，以21比11、21比18上演精采大逆轉，助隊取得2比1「聽牌」優勢。

不料第四點女雙許尹鏸、宋祐媗陷入苦戰，與蔡卓如、克里絲托激戰3局後，以19比21、21比19、14比21爆冷吞敗，雙方再度回到2比2平手僵局。

戰線被拉進最終第5點，擔綱「守門員」重任的黃宥薰展現強大抗壓性，面對陳瑞秋打得積極主動，最終順利以直落二勝出，成功守住勝利。中華女團最終以3比2驚險過關，目前在分組賽取得2勝0敗戰績，最後一戰將與印尼交手，全力爭取分組第一晉級優勢。

關鍵字： 優霸盃中華女團黃宥薰

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