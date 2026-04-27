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尷尬！恩比德復出季後賽首秀　七六人卻遭綠衫軍24顆三分球轟垮

記者杜奕君／綜合報導

因闌尾炎手術缺陣兩周半時間，費城七六人王牌中鋒「大帝」恩比德（Joel Embiid）27日在季後賽首輪G4復出迎接個人本季季後賽首秀，不料卻遭對手波士頓塞爾提克無情砲轟，綠衫軍此戰轟下隊史新高24顆三分球，在普里查德（Payton Pritchard）轟下32分，一哥坦圖（Jayson Tatum）也有30分、7籃板、11助攻領軍下，塞爾提克以128比96大勝，系列賽3比1強勢聽牌。

▲塞爾提克普里查德、坦圖，七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人「大帝」恩比德季後賽復出首戰，球隊卻是灰頭土臉慘敗。（圖／達志影像／美聯社）

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賽前陷入1比2落後的七六人，今天終於在主場迎接一哥恩比德回歸，他在日前因為闌尾切除手術，缺席至今將近兩周半時間，今天終於回歸迎接個人本季的季後賽初登場。

但迎接恩比德回歸的，卻是對手塞爾提克的外線飆分秀，此戰綠衫軍手感火燙，上季榮獲「年度最佳第六人」的板凳暴徒普里查德開賽就投進3記三分球，帶領塞爾提克首節打完就建立16分大幅領先。

次節綠衫軍輪到砍將布朗（Jaylen Brown）發威，在他飆分領軍下，塞爾提克半場以56比38，多達18分差距壓制地主七六人。

▲塞爾提克普里查德、坦圖，七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克此戰團隊投進24顆三分球打爆七六人。（圖／達志影像／美聯社）

七六人下半場開打後雖然努力追分，但防守端完全無法抵擋對手兇猛火力，落後比數逐漸擴大突破20分，加上末節塞爾提克一哥坦圖也是三分球3投全進，綠衫軍即便換上替補陣容，比分仍持續擴大，最終就以32分之差大勝。

此戰塞爾提克以普里查德表現最佳，替補出賽34分38秒就21投12中，包含三分球12投6中爆砍32分、4籃板、5助攻，坦圖貢獻30分、7籃板、11助攻，布朗也有20分、7籃板，全隊三分球53投24中，改寫隊史季後賽單場新高紀錄。

慘敗收場的七六人，則面臨系列賽1勝3敗瀕臨淘汰局面，此戰恩比德復出仍繳出26分、10籃板、6助攻，明星主控馬克西（Tyrese Maxey）22分、6助攻，喬治（Paul George）16分、4籃板、3抄截，但防守端無法阻擋綠衫軍兇猛外圍火力，成為輸球最大主因。

▲塞爾提克普里查德、坦圖，七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克普里查德替補狂轟32分，成為此戰贏球頭號功臣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽恩比德大帝塞爾提克普里查德坦圖

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