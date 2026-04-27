溫班亞瑪克服腦震盪復出　轟27分7阻攻助馬刺3比1季後賽聽牌

記者杜奕君／綜合報導

經歷腦震盪協議缺陣後，馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）27日在西區季後賽首輪G4強勢復出，全場狂飆27分、11籃板，外帶恐怖的7次阻攻以及4抄截，展現隻手遮天的防守威懾力。馬刺在他的帶領下，克服一度多達19分的落後劣勢，終場以114比93逆轉擊潰拓荒者，系列賽取得3比1「聽牌」優勢。

溫班亞瑪先前在系列賽第2戰因重摔進入腦震盪協議，導致缺席第3戰，儘管馬刺上戰靠著後場雙少「城堡哥」卡索（Stephon Castle）與本季選秀榜眼哈波（Dylan Harper）合砍60分守住勝利，但今日「斑馬」回歸，顯然讓黑衫軍吃下定心丸。

此役馬刺在上半場打得相當掙扎，第2節被拓荒者轟出一波33比18的猛烈攻勢，半場打完馬刺以41比58落後達17分，最大落後分差一度來到19分。

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但易籃後馬刺展開瘋狂反撲，溫班亞瑪攜手明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）發動猛攻，兩人聯手打出13比0攻勢縮小分差。進入決勝末節，馬刺火力徹底爆發，單節轟下40比19的兇猛攻勢，徹底擊潰拓荒者防線，將勝負定調。

馬刺全隊先發4人得分達雙位數，除了溫班亞瑪展現全能身手，福克斯也挹注28分、7助攻，新秀卡瑟爾持續穩定輸出拿16分，瓦賽爾（Devin Vassell）則有11分進帳。

拓荒者方面，主力戰將阿維迪賈（Deni Avdija）此役手感回溫，14投8中攻下全隊最高26分外帶7籃板、3助攻，老將哈勒戴（Jrue Holiday）也有20分、6籃板、4助攻演出。無奈球隊在第四節崩盤，守不住雙位數領先優勢，目前系列賽陷入1比3被聽牌的淘汰邊緣。

▲馬刺溫班亞瑪復出，率隊演出19分大逆轉季後賽聽牌。（圖／達志影像／美聯社）