雲豹例行賽封王加碼做公益　攜手迪亞洛為非洲孩童築夢

▲雲豹例行賽順利封王，洋將迪亞洛也攜手球團為非洲孩童做公益。（圖／雲豹提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹昨（26）日於主場例行賽最終戰擊退夢想家，順利拿下例行賽龍頭，以第一種子之姿揮軍季後賽，賽後球團隨即於場內展開與陣中洋將迪亞洛（Cheick Diallo）攜手舉辦的「CD13 Foundation」公益籃球活動，迪亞洛對於能將台灣球迷對籃球的熱愛，化為幫助非洲孩童築夢的實際行動表達由衷感謝，並期盼能透過籃球這個平台擴大影響力，讓家鄉的下一代能在更好的環境中成長。

本次公益籃球活動內容豐富且充滿歡樂氣氛，活動開場由雲豹體能教練陳廷威與球員們共同帶領參加者進行熱身，並由具備旅美資歷的球員莊博元擔任現場翻譯，在隨後的互動上籃練習與趣味投籃淘汰賽中，克羅馬、麥卡洛、米勒等洋將皆展現極佳親和力，與小球迷互動同樂。此外，總教練羅德爾（Henrik Rödl）及助理教練普萊特(Vincent Plante)也親臨現場支持，展現有別於激烈賽場上的親民一面，大幅拉近球隊與球迷間的距離。

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談及迪亞洛發起本次公益計畫，總教練羅德爾給予高度肯定，「這是一場別具意義的活動，尤其是看到迪亞洛號召球員們一起來參與，充分展現我們球隊深厚的凝聚力與回饋社會的心，大家團結一致用行動來支持迪亞洛的善意，期盼將這份正向影響力，帶給台灣球迷與遠在非洲的孩童。」

身為活動發起人，迪亞洛在會後的 QA 時間也感性分享心聲，「非常感謝今天所有參與的球迷與隊友，你們的熱情支持讓活動圓滿成功，也將這份溫暖實質回饋給了非洲家鄉的孩子們。」面對現場球迷的提問，迪亞洛也特別給予鼓勵：「在籃球這條路上，身高絕對不是問題，只要保持熱情，全心專注在你所喜歡的事情上，並持續訓練，最終一定能開花結果。」

迪亞洛公益籃球活動圓滿落幕，雲豹球團日後將持續籌備更多元化的活動，以實際行動深耕桃園，回饋給所有熱愛籃球的大家。此外，球迷們引頸期盼的季後賽首輪主場購票資訊預計於近期正式公布。