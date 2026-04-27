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火箭拒絕遭橫掃！杜蘭特G4又缺陣　仍19分主場痛宰湖人

記者杜奕君／綜合報導

賽前處於0勝3敗的絕對落後不利局面，且球隊王牌球星杜蘭特（Kevin Durant）也因腳踝傷勢連續兩戰缺陣，但27日休士頓火箭在季後賽首輪對上洛杉磯湖人G4，展現強大求勝決心，在先發5人全數得分達雙位數，湯普森（Amen Thompson）23分、4籃板、7助攻，森根（Alperen Sengun）也有19分、6籃板，最終火箭115比96贏球，避免遭湖人直落4橫掃出局。

此戰面臨無退路局面下，火箭一哥杜蘭特依舊因腳傷無法出賽，但此戰他有現身於球員席力挺團隊觀戰，希望能用實際作為粉碎相關謠言與質疑。

此戰開賽就火力全開，團隊攻勢平均出擊，半場打完56比48壓制已經「聽牌」的湖人。但下半場開打後，雙方肢體火藥味開始出現，第3節剩下5分41秒，湖人艾頓因為對森根出肘惡性犯規擊中臉部，在裁判檢視重播後，遭追加二級惡性犯規，直接遭到驅逐出場，火箭趁勢拉開81比59大幅領先，3節打完也手握25分穩定領先。

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末節火箭持續強攻，領先幅度過大情況下，雙方也逐漸將主力換下場準備G5，不過比賽最後關頭雙方又擦槍走火，各自有1名球員遭到驅逐出場，此戰共3名球員遭驅逐出場也相當罕見，最終火箭就以115比96贏球，搶下系列賽首勝。

火箭此戰以湯普森16投10中拿下23分、4籃板、7助攻，伊森（Tari Eason）20分、8籃板、5抄截，森根19分、6籃板。

湖人方面，第3節就被驅逐出場的艾頓拿下全隊最高19分外帶10籃板，詹姆斯（LeBron James）10分、4籃板、9助攻，但全場發生多達8次失誤。

▲湖人艾頓第3節就遭驅逐出場，火箭趁勢19分贏球搶下系列賽首勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人艾頓第3節就遭驅逐出場，火箭趁勢19分贏球搶下系列賽首勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽火箭湖人森根湯普森詹姆斯艾頓

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