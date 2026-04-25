盧冠軒轟TPBL生涯新高27分　攻城獅18分大勝攻破戰神主場

▲攻城獅盧冠軒轟下TPBL生涯新高27分。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅25日作客交手台北台新戰神，攻城獅雙能衛射手盧冠軒此戰打出TPBL生涯代表作，全場三分球10投6中砍下新高27分外帶2助攻、3抄截，搭配洋將馬力22分、15籃板、4助攻，德魯17分、8籃板，攻城獅最終104比86大勝戰神。

戰神已經無緣晉級季後賽情況下，此戰僅有兩名洋將弗利沙、恩多出賽，本土主力前鋒雷蒙恩也高掛免戰牌，戰力受到不小影響。

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反觀目前仍有機會衝擊更好名次的攻城獅，今日開賽就火力全開，首節建立7分領先優勢，半場打完更以53比39徹底壓制地主戰神。

第3節開打後，戰神本土鋒線錢肯尼、黃聰翰覺醒，兩人單節合計投進4顆三分球，讓戰神單節得分24比22終於壓過攻城獅。

但攻城獅此戰手感火燙的盧冠軒，在前3節拿下15分情況下，末節更是手感爆發，單節三分球3投俱中獨拿12分，最終也幫助風城軍團以18分之差輕取戰神。

盧冠軒此戰攻下個人在TPBL生涯新高27分外帶2助攻、3抄截，馬力則有22分、15籃板、4助攻。

苦吞2連敗的戰神方面，恩多拿下22分、10籃板，錢肯尼18分、5籃板、4助攻、2抄截，丁聖儒14分、13助攻，距離本季「年度助攻王」獎座已經越來越近。

▲丁聖儒單場14分、13助攻表現出色。（圖／TPBL提供）