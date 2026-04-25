運動雲

>

奇觀！CBA四川男籃「跨季47連敗」　本季42戰全敗史上最慘

▲CBA四川男籃「跨季47連敗」，本季42戰全敗創史上最慘紀錄。（圖／翻攝自球隊微博）

▲CBA四川男籃「跨季47連敗」，本季42戰全敗創史上最慘紀錄。（圖／翻攝自球隊微博）

記者杜奕君／綜合報導

中國CBA籃球聯賽四川豐谷酒業男籃（以下簡稱為四川男籃），本賽季寫下另類的悲慘紀錄，賽季例行賽最終戰以81比104慘敗給浙江稠州金租後，創下單季「42戰全敗」的歷史性紀錄，若連同上賽季尾聲5連敗，已經是「跨季47連敗」。四川男籃也在官方社群發文，向球迷表達自責與愧疚，也強調將全力以赴重整隊伍。

本季台灣共有包括劉錚、陳盈駿、林庭謙、林秉聖、林韋愷、陳冠中等6名好手仍在中國CBA聯賽奮戰打拚，該聯賽規模、強度也在亞洲屬於頂尖級別。不過四川男籃在本賽季卻是相當獨特之存在，原因就在於球隊創下例行賽42戰全敗、跨季47連敗的不名譽紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

單季42連敗，也一舉打破2023-24賽季由寧波男籃所締造的單季28連敗，且四川男籃的連敗紀錄仍在持續。

事實上，四川男籃過去也曾有台灣球員效力，包括目前仍在台灣職籃舞台效力的曾文鼎、張宗憲，過去都曾在CBA時期效力四川男籃，甚至台灣球迷相當熟悉的知名教練邱大宗，過去也曾短暫執教過四川男籃。

不過近年來四川男籃由於母企業集團經營面出現狀況，洋將紛紛選擇離隊情況下，球隊被迫僅能以全本土陣容出賽，戰力和CBA其他球隊相比形成極大落差，也才會出現單季42戰全敗的歷史奇觀。

但四川男籃面臨潰敗賽季後，也在球隊官方社群發文向球迷致歉，內容除了表示賽季落幕，辜負了城市榮光與球迷期待，但也感謝所有在球隊陷入低谷，依舊不離不棄的球迷朋友。

球團並喊話將深刻反思，並且從各方面全面改變，希望重整隊伍並早日走出低谷，用更好表現來回饋球迷的信任與支持。

關鍵字： CBA四川男籃42連敗跨季47連敗

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

盧冠軒轟TPBL生涯新高27分　攻城獅18分大勝攻破戰神主場

盧冠軒轟TPBL生涯新高27分　攻城獅18分大勝攻破戰神主場

奧運雙金滑板大神堀米雄斗現身　Red Bull Spot Check震撼台北

奧運雙金滑板大神堀米雄斗現身　Red Bull Spot Check震撼台北

台北永豐旺寶出征FIBA 3x3 World Tour　飲恨無緣8強

台北永豐旺寶出征FIBA 3x3 World Tour　飲恨無緣8強

盧峻翔持續缺陣領航猿意外吞敗　洋基工程喜迎本季第4勝

盧峻翔持續缺陣領航猿意外吞敗　洋基工程喜迎本季第4勝

NBA季後賽史上頭一遭！父子空中接力得分　詹皇：意義非凡時刻

NBA季後賽史上頭一遭！父子空中接力得分　詹皇：意義非凡時刻

一哥周天成領軍、麟榤配強勢助威　中華男團湯優盃首戰橫掃瑞典

一哥周天成領軍、麟榤配強勢助威　中華男團湯優盃首戰橫掃瑞典

迪亞洛轟31分18籃板助雲豹勇闖季後賽　海神5連敗胡瓏貿又傷退

迪亞洛轟31分18籃板助雲豹勇闖季後賽　海神5連敗胡瓏貿又傷退

關鍵時刻要命失誤葬送G3勝利　火箭主帥賽後怒批：低級又離譜

關鍵時刻要命失誤葬送G3勝利　火箭主帥賽後怒批：低級又離譜

亞沙運沙灘田徑再添牌　吳慈恩鉛球16公尺40摘銅

亞沙運沙灘田徑再添牌　吳慈恩鉛球16公尺40摘銅

離譜！世界盃足球決賽黃牛票炒到天價　4張連號座位竟要2.8億台幣

離譜！世界盃足球決賽黃牛票炒到天價　4張連號座位竟要2.8億台幣

【強者從不抱怨裝備XD】玩具釣竿配兒童撈網照樣把蝦釣起來！

熱門新聞

張政禹痛悟：10件好事抵不過1件壞事　血淚叮嚀珍惜職棒舞台

林安可日職首度守左外野猛打賞　單場3安4打點還炸裂兩分砲

「左打版賈吉」大聯盟沒位置？洋基卡住瓊斯　官網點出3條路

林安可旅日首度猛打賞！3安4打點轟本季第2發　西武9比7退樂天

李灝宇生涯首度先發二壘守備穩獲讚　2打席熄火遭換代打

快訊／中華女足確定撤換主帥！　決議提前終止查克摩爾合約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張政禹痛悟：10件好事抵不過1件壞事

2林安可單場3安4打點還炸裂兩分砲

3「左打版賈吉」大聯盟沒位置

4林安可旅日首度猛打賞！

5李灝宇生涯首度先發二壘守備穩

最新新聞

1奇觀！　CBA四川男籃跨季47連敗

2科園完封龜山挺進16強

3楊承祐致勝安打助高雄中正闖16強

4盧冠軒TPBL生涯新高27分　攻城獅18分大勝

5圖書館文青王順和9局三壘安打破局

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

名古屋亞運羽球場「空間感像紅館」　陳世杰分析對中華隊有利

李勛傑首炸雙響奪MVP！「許願成功」穿女僕裝：我想穿穿看～

李勛傑雙響砲助桃猿6比1逆轉！曾總驚呼：大難不死把握機會

飯店旁10分鐘租私人拳館　拳擊隊「Plan B」周全日方都驚訝

【劫後餘生】中信行員2F垂降逃命　脫困下樓激動互擁頻拭淚

安心亞開男友條件囉～　記者：就KEN哥啊！

【你怎麼吃獨食！】阿拉斯加犬發現哥哥在獨享投餵　直接撞飛牠XD

【涉幫男友偷查個資】負責官邸維安女警遭移送北檢

【蛇類大爆發】40分鐘就一件通報！ 捕蛇達人：開始覓食繁殖
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366