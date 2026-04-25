奇觀！CBA四川男籃「跨季47連敗」　本季42戰全敗史上最慘

▲CBA四川男籃「跨季47連敗」，本季42戰全敗創史上最慘紀錄。（圖／翻攝自球隊微博）

記者杜奕君／綜合報導

中國CBA籃球聯賽四川豐谷酒業男籃（以下簡稱為四川男籃），本賽季寫下另類的悲慘紀錄，賽季例行賽最終戰以81比104慘敗給浙江稠州金租後，創下單季「42戰全敗」的歷史性紀錄，若連同上賽季尾聲5連敗，已經是「跨季47連敗」。四川男籃也在官方社群發文，向球迷表達自責與愧疚，也強調將全力以赴重整隊伍。

本季台灣共有包括劉錚、陳盈駿、林庭謙、林秉聖、林韋愷、陳冠中等6名好手仍在中國CBA聯賽奮戰打拚，該聯賽規模、強度也在亞洲屬於頂尖級別。不過四川男籃在本賽季卻是相當獨特之存在，原因就在於球隊創下例行賽42戰全敗、跨季47連敗的不名譽紀錄。

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單季42連敗，也一舉打破2023-24賽季由寧波男籃所締造的單季28連敗，且四川男籃的連敗紀錄仍在持續。

事實上，四川男籃過去也曾有台灣球員效力，包括目前仍在台灣職籃舞台效力的曾文鼎、張宗憲，過去都曾在CBA時期效力四川男籃，甚至台灣球迷相當熟悉的知名教練邱大宗，過去也曾短暫執教過四川男籃。

不過近年來四川男籃由於母企業集團經營面出現狀況，洋將紛紛選擇離隊情況下，球隊被迫僅能以全本土陣容出賽，戰力和CBA其他球隊相比形成極大落差，也才會出現單季42戰全敗的歷史奇觀。

但四川男籃面臨潰敗賽季後，也在球隊官方社群發文向球迷致歉，內容除了表示賽季落幕，辜負了城市榮光與球迷期待，但也感謝所有在球隊陷入低谷，依舊不離不棄的球迷朋友。

球團並喊話將深刻反思，並且從各方面全面改變，希望重整隊伍並早日走出低谷，用更好表現來回饋球迷的信任與支持。