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最慘勝仗！灰狼聽牌卻驚傳「雙衛」倒下　艾德華茲首輪恐無法再戰

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲膝傷嚴重，季後賽首輪恐無法再戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼雖然在季後賽首輪第4戰力克丹佛金塊，強勢取得3比1的「聽牌」絕對優勢，但這場勝利的代價卻是極其慘重！根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）及明尼蘇達當地媒體最新報導，灰狼兩大後場核心艾德華茲（Anthony Edwards）與迪文琴佐（Donte DiVincenzo）皆遭遇嚴重傷勢，其中「狼王」艾德華茲預計將缺席數周，首輪確定無法再戰，迪文琴佐則是賽季提前報銷。

灰狼當家球星艾德華茲是在台灣時間26日的比賽第2節時，在一次防守回合與金塊強森（Cameron Johnson）發生碰撞，導致左膝出現驚悚的過度伸展（反折）狀況，隨後他表情痛苦被攙扶下場，引發全場球迷揪心。

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根據最新的核磁共振（MRI）檢查結果，艾德華茲的左膝並無韌帶損傷，這堪稱是不幸中的大幸；然而，診斷結果顯示他遭遇嚴重的「骨挫傷」與「膝蓋過度伸展」，預計將缺席多周，這也意味著他在首輪系列賽剩餘賽事將全數缺陣。

《明尼蘇達星壇報》記者海因（Chris Hine）則指出，愛德華茲的復出時間表仍有變數，關鍵在於膝蓋消腫的速度。不過海因也抱持樂觀態度表示，「艾德華茲過往的康復速度極快，且耐痛度驚人，若灰狼能盡快結束首輪戰局，或許能為他爭取更多復健時間。」

相較於艾德華茲，另一名外線悍將迪文琴佐的情況則更為絕望。他在開賽僅幾分鐘，便在無對抗情況下受傷倒地，最終診斷確認為最令職業球員恐懼的「阿基里斯腱斷裂」。這不僅宣告他本季季後賽提前報銷，甚至可能導致2026-27球季也面臨報銷危機。

隨著兩名主力後衛同時倒下，灰狼在聽牌後的第5戰將面臨嚴峻的人力荒。儘管奇兵多桑姆（Ayo Dosunmu）在G4瘋狂轟下生涯新高的43分化身救世主，但灰狼若想在缺乏艾德華茲的情況下闖過首輪，甚至在季後賽走得更遠，其餘綠葉球員勢必得展現更高水準的發揮。雙方關鍵第5戰將於台灣時間28日早上回到金塊主場舉行。

關鍵字： NBA季後賽灰狼艾德華茲蟻人迪文琴佐金塊

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