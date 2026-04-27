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溫班亞瑪27分11籃板7阻攻追平歐尼爾神紀錄　領袖力爆表獲盛讚

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度展現統治級影響力！在今（27）日對陣拓荒者的季後賽關鍵戰中，馬刺一度陷入多達19分落後，但下半場靠著溫班亞瑪在攻守兩端的強勢發揮，最終上演驚天大逆轉。溫班亞瑪全場狂砍27分、11籃板、7阻攻，成為自2004年「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首位在季後賽達成此數據的球員，溫班亞瑪強大的領袖氣質更是獲得隊友盛讚。

此役上半場馬刺手感冰冷，一度落後達19分，半場結束仍以41比58落後。然而易籃後風雲突變，馬刺在第三節提升防守強度，單節淨勝17分抹平差距。末節福克斯（De'Aaron Fox）接管比賽單節狂飆11分，徹底崩解拓荒者防線。

根據數據統計，馬刺成為NBA季後賽歷史上，首支「半場落後超過15分，最終卻贏超過15分」的球隊。馬刺全場利用對手失誤轉化得分以29比18完爆對手，展現西區第二種子的強大心理韌性。

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溫班亞瑪此戰出賽34分鐘，17投9中，包含罰球8投全中，繳出27分、11籃板、3助攻、4抄截、7阻攻的恐怖數據。他不僅成為自2004年歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首位在季後賽單場達成「25分、10籃板、7阻攻」的球員，更以22歲112天之齡，打破「海軍上將」羅賓遜（David Robinson）的隊史紀錄，成為馬刺隊史季後賽最年輕達成「25+10+5阻攻」的球員。

賽後，拓荒者主帥史普利特（Tiago Splitter）心服口服表示，「溫班亞瑪在護框方面的表現簡直不可思議，我們完全無法在籃下得分。」隊友瓦賽爾（Devin Vassell）更盛讚，「我見證了當世最佳球員統治了攻防兩端。」

談到隊內氛圍，溫班亞瑪強調，「我們彼此默契相通，隊內沒有無謂的矛盾隔閡，不存在相互猜忌與嫉妒。沒人執著於個人數據，這正是我們最大的底氣與優勢。」隊友福克斯也觀察到溫班亞瑪在領導力上的蛻變，直言他更積極發聲並樂於分享場上觀察。

即便打出歷史級數據，溫班亞瑪在賽後記者會上仍直言不諱地批評了聯盟的「腦震盪協議」。他表示，「我不願讓此事分散全隊精力，馬刺醫護人員對我照料有加，但整件事的處理方式著實令人失望。」這番發言也顯露這位年輕領袖渴望上場爭勝、對因協議錯失G3戰的強烈不滿。

▲馬刺溫班亞瑪復出，率隊演出19分大逆轉季後賽聽牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺溫班亞瑪單場砍下27分、11籃板、3助攻、4抄截、7阻攻的驚人紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽馬刺溫班亞瑪拓荒者Victor Wembanyama

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