NBA金塊灰狼大衝突懲處出爐！　無人禁賽但約基奇遭重罰164萬台幣

▲丹佛金塊約基奇在昨日大衝突事件躲過禁賽，但遭NBA聯盟罰款5萬美金。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

昨天（26日）丹佛金塊、明尼蘇達灰狼季後賽首輪第4戰即將結束前，意外爆發激烈拉扯對峙衝突，聯盟今日也火速作出正式判罰，金塊王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）因為故意挑起衝突事端，遭聯盟重罰5萬美金，折合台幣約164萬元，灰狼主力前鋒藍道（Julius Randle）則因為激化衝突，被處3.5萬美金罰款，但最終沒有任何球員遭到禁賽。

灰狼與金塊昨日系列第4戰，灰狼接連折損包括球隊一哥「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）以及迪文琴佐（Donte DiVincenzo）兩員大將，但仍將士用命以112比96大勝金塊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過此戰當勝負底定情況下，灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）卻在比賽僅剩1.2秒情況下，仍選擇上籃得分，當下令金塊頭牌球星約基奇暴怒，雙方出現激烈推擠衝突，兩隊也出現激烈對峙狀況。

最終裁判在檢視重播後，宣布約基奇以及參與衝突推擠的灰狼藍道都遭到驅逐出場，也讓此系列賽火藥味更加濃烈。

NBA官方今日則迅速作出懲處，最終無人遭到禁賽，但造成此次衝突的主要發起者約基奇，遭到聯盟罰款5萬美金，藍道也因為參與此次衝突，被罰款3.5萬美金，至於引發衝突的麥克丹尼爾斯，則意外並未受到任何處分。

不過灰狼雖然系列賽取得3比1「聽牌」領先，但迪文琴佐已經確定阿基里斯腱撕裂賽季報銷，王牌球星艾德華茲也確定因為膝傷將缺席數周，季後賽首輪肯定無法再打，對於灰狼戰力形成重傷害。

至於金塊方面，主力前鋒戈登（Aaron Gordon）雖然因為小腿傷勢，關鍵第5戰是否能夠上場依舊無法確定，但整體受到傷兵影響較小，G5將回到主場的金塊仍有翻盤機會存在。