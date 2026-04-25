▲奧運雙金滑板大神堀米雄斗現身，Red Bull Spot Check震撼台北。（圖／Red Bull提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北街頭今日徹底沸騰！全球滑板迷引頸期盼的「Red Bull Spot Check」亞洲首站，今日正式在台北中山堂震撼登場。現場不僅將充滿歷史感的中山堂廣場改造成極致街頭舞台，兩大滑板傳奇謝克勒（Ryan Sheckler）與普德維爾（Torey Pudwill）更上演「飛越汽車」神技，讓現場超過2000名觀眾尖叫聲破表。在眾多世界級大神見證下，年僅16歲的台灣新秀余易哲憑藉超齡的穩定度與技巧，強勢奪下全場MVP，成功將榮耀留在台灣。

本次賽事規格堪稱「夢幻等級」，完全跳脫傳統賽場框架，空前集結了兩屆奧運金牌得主堀米雄斗（Yuto Horigome）、X Games 獎牌常客德森佐（Ryan Decenzo）以及女子超新星科維爾（Chloe Covell）等9位世界頂尖大神。當這些平時只能在螢幕上看到的滑板巨星現身台北街頭，現場氣氛瞬間炸裂。

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身為當今滑板界的「神級人物」，兩屆奧運金牌堀米雄斗在近距離觀察台灣滑手表現後，給予高度評價。他表示，「台灣的滑手非常有天份，且擁有獨特的個人風格。最令我感動的是，大家是真的在享受滑板，這才是這項運動最核心的精神。」

而年僅13歲便在國際賽場大放異彩的少女科維爾，也大方分享成功祕訣，「除了大量的練習與適度休息，能和一群熱愛滑板的好友在一起，就是進步最快的方式。」

睽違多年再次造訪台北的傳奇滑手謝克勒，則難掩激動情緒表示，「這是我第二次來到台北，這座城市在我心中一直有個很特別的位置。」首次來台的德森佐也對台灣的滑板氛圍印象深刻，大讚台灣人友善且街頭滑板的接受度極高，感受到在地社群緊密的連結力。

不過，今日最耀眼的星光莫過於年僅16歲、就讀羅東高工的台灣小將余易哲。他的滑板之路充滿傳奇色彩，8歲時在羅東極限運動場偶然撿到一塊「交通板」，從此開啟了這段熱血征途。在家人全力支持下，余易哲今日在眾多偶像面前展現強大宰制力，以極高完成度征服評審。

成功奪下MVP的那一刻，余易哲難掩興奮地表示，「原本設定目標就是MVP，但當夢想成真的那一刻，真的覺得太不可思議了！」對於想加入滑板行列的年輕人，這位新科MVP也展現霸氣態度，直言：「滑就對了，不要想那麼多！」