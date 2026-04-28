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險勝！獨行俠「旗子哥」弗拉格奪年度新人王　黃蜂神射飲恨落敗

▲達拉斯獨行俠弗拉格（Cooper Flagg）單場轟下51分寫下多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲達拉斯獨行俠弗拉格勇奪本季年度新人王。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA官方於台灣時間今日正式宣布，2025-26賽季的年度新人王獎項，最終由達拉斯獨行俠的19歲狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）奪下！弗拉格最終以些微差距，擊敗了他在杜克大學時期的隊友、本季在夏洛特黃蜂打出驚奇賽季的菜鳥射手菜鳥庫尼普爾（Kon Knueppel），成功抱回這座一生僅有一次的至高榮譽。

根據最終投票結果顯示，弗拉格共獲得56張第一名選票、44張第二名選票，以總分412分驚險勝出。而屈居第二的庫尼普爾則獲得44張第一名選票、55張第二名選票以及1張第三名選票，總分為386分，兩人競爭態勢可說是相當激烈，弗拉格僅以26分險勝。

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現年僅19歲的弗拉格，在本賽季展現出超越年齡的成熟與全能身手。他整季共出賽70場，在平均33.5分鐘的上場時間內，繳出21分、6.7籃板、4.5助攻、1.2抄截的亮眼成績單，投籃命中率為46.8％，三分球命中率則為29.5％。

弗拉格在菜鳥球季就達成場均至少「20分、6籃板、4助攻」的壯舉，這項數據含金量極高。在NBA與ABA合併以來的50個賽季中，除了弗拉格之外，僅有「大鳥」柏德（Larry Bird）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）以及現今獨行俠當家一哥唐西奇（Luka Doncic）曾在新秀賽季寫下此神級紀錄。弗拉格成功比肩傳奇前輩，也再次證明他具備接班聯盟新世代門面的強大實力。

▲▼2026年NBA明星賽三分球大賽里拉德（Damian Lillard）、布克（Devin Booker）、庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂庫尼普爾以些微差距錯失年度新人王。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA年度新人王弗拉格庫尼普爾獨行俠旗子哥黃蜂

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