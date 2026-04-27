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有望爭銅卻遭南韓超越　中華隊亞沙運游泳公開水域接力獲第5

▲卓承齊抱病出擊，奮力游向終點。（圖／中華奧會提供）

▲卓承齊抱病出擊，奮力游向終點。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，中華隊今天（27日）在公開水域游泳男女混合4x1.5公里接力賽中，原本最後一棒處於和哈薩克競爭銅牌的位置，但最終雙雙被南韓超越，名列第5無緣獎牌。

公開水域男女混合4x1.5公里接力賽，中華隊棒次依序為蘇柏陵、林家嫻、劉品岑及卓承齊，這也是本屆亞沙運公開水域游泳最後一項賽事。

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鳴槍後中國與越南就盤踞前兩名位置，與各隊拉開不小差距，中華隊主要和哈薩克、南韓處於競爭銅牌的位置上。

第1棒出發後，中華隊一度落在第5名，居哈薩克、南韓之後，不過在一番追趕後，第3棒的劉品岑與哈薩克Darya Pushko幾乎同時游到接力點。

第4棒的卓承齊與哈薩克Lev Cherepanov也在相同時間下水，不過兩人最後都被南韓吳世範超越。

卓承齊則與Lev Cherepanov仍一路僵持到終點，最終大會判定Lev Cherepanov先到，中華隊名列第5。

中國1小時05分26秒8拿下金牌，越南1小時06分32秒4獲銀牌，南韓1小時08分15秒得銅牌，哈薩克1小時08分22秒9居第4，中華隊1小時08分23秒2排第5。

「今天身體比昨天好一點。」因感冒發燒抱病出賽的卓承齊表示，就差一點，但沒有前3名，第幾都不重要。

卓承齊說，游的過程中，一直與Lev Cherepanov互相交纏，在互相交纏的情況下，速度若未拉上來，其實會被拖慢。

「最後被韓國隊追上來，比較可惜，最後衝刺我有看到他，有想辦法黏住他，當下的情況黏不上去，最後沒有把握好衝刺的節奏。」

卓承齊說，生病是比賽一環不是藉口，「到28歲年紀，還能在這舞台上已經很開心，名次我已不在乎，只是沒能幫學弟妹拿到獎牌，真的較遺憾。」

「我不會逃避這個責任，好不容易追到第3了，最後卻沒有守下來，責任在我。」卓承齊說，學弟妹年紀輕，很希望拿這面獎牌鼓舞他們。

蘇柏陵說，「學到蠻多東西，就像是定位、判斷風流，今天接力雖然很可惜，但大家都表現出最棒的狀態，我以平常心下去游，能往前面衝多一點是一點。」

「這次跟學弟妹和學長一起比接力，是很難得的經驗，我也從不同國家學到不同的觀念與經驗，我覺得公開水域比賽經驗很重要。」林家嫻說，大家是挑戰獎牌而來，都很盡力。

林家嫻指出，「有些細節上可能跟其他國家有些差距，但亞洲國家其實跟我們很相近，我覺得以後我們都該以亞洲前3為目標。」

劉品岑談到，當時下水那一刻，並未想太多，但發現跟對手似乎沒差多少，所以想說慢慢試著追看看，「到第3顆球時慢慢追上韓國，準備接棒時也有追到哈薩克，還是蠻開心的，當時就是覺得盡力去游！」

關鍵字： 亞沙運游泳接力卓承齊

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