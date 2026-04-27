周天成加麟榤配搶先「聽牌」無用　湯姆斯盃抗韓失利無緣2連勝

▲李佳豪第5點苦戰敗北，中華男團在湯姆斯盃遭南韓逆轉無緣提前晉級8強。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

2024湯姆斯盃羽球男子團體賽，中華男團30日迎來分組賽關鍵一役，交手強敵南韓。中華隊開賽氣勢如虹，靠著「一哥」周天成與「麟榤配」王齊麟、邱相榤在前兩點強勢出擊，率先取得2比0聽牌優勢。不料隨後戰況風雲變色，中華隊連丟3點，最終以2比3慘遭南韓逆轉，目前小組賽戰績1勝1負，想要挺進8強，最後一戰對上丹麥勢必得全力搶勝。

中華男團本屆與瑞典、丹麥及南韓同組，分組前2名即可晉級8強。首戰中華隊以5比0橫掃瑞典開紅盤，今日對陣實力堅強的南韓，中華隊排出最強陣容應戰。

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第1點單打，世界排名第6的中華隊王牌周天成展現老將價值，以21比18、21比16直落二擊退世界排名66的俞泰彬，為球隊開出紅盤。緊接著第二點男雙，王齊麟改搭邱相榤展現強大火力，激戰3局後以21比16、15比21、21比11力克徐承宰與真龍，助中華隊強勢取得2比0聽牌。

眼看勝利就在咫尺之遙，南韓隊卻展開頑強反撲。第三點單打戚又仁與崔智勳陷入苦戰，奮戰3局後以17比21、21比18、16比21惜敗。第四點男雙，李哲輝、楊哲軒同樣與金元昊、趙松炫拚到最後一刻，可惜在關鍵時刻未能守住，以22比20、18比21、19比21遭對手逆轉，雙方戰成2比2平手僵局。

關鍵決勝第五點，世界排名36的中華隊好手李佳豪，對上排名僅173位的趙賢祐卻陷入泥淖。李佳豪此役難以掌握對手球路，加上自身非受迫性失誤過多，防守端也擋不住對手猛攻，最終以21比23、21比12、17比21吞敗。

中華隊在握有2比0領先的大好優勢下，最終連丟3點遭南韓翻盤，無緣提前鎖定8強門票。目前小組賽戰績來到1勝1負，下一場對上小組最強對手丹麥，中華男團勢必要重整旗鼓，爭取晉級最後機會。