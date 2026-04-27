台灣一哥發威！周天成直落二抗韓　湯姆斯盃中華男團首點開紅盤

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／資料照，達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年湯姆斯盃男子羽球團體賽，中華男團迎來分組賽關鍵的「抗韓大戰」。扛起首單重任的「寶島一哥」周天成展現強大韌性，面對南韓好手俞泰彬，最終以21比18、21比16力克對手，順利為中華隊搶下開門紅，取得1比0領先。

本屆中華男團與瑞典、丹麥及南韓同處B組，力爭分組前2的8強晉級門票。在首戰以5比0橫掃瑞典後，今日碰上擁有男雙世界第一名將徐承宰、金元昊坐鎮的南韓，單打點數的發揮成為勝負關鍵指標。

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世界排名第6的小天，今日首戰對壘排名第66位的俞泰彬。兩人職業生涯首度交鋒，首局周天成雖以11比8領先進入技術暫停，但局末一度遭遇對手頑強抵抗，被追成17比17平手。所幸小天發揮老將價值，靠著穩健表現逼使對手失誤連發，關鍵時刻連拿3分擴大分差，以21比18先拔頭籌。

次局換邊作戰，周天成開局一度陷入0比5落後的劣勢，但他隨即穩住陣腳，憑藉豐富經驗與更主動的進攻，回敬一波7比0攻勢反超。比賽中後段，小天更以一記犀利的大對角殺球得分，將比分擴大至18比14，最終也成功守住領先果實，以21比16直落二收下勝利。

緊接著第二點男雙，中華隊由王齊麟、邱相榤出戰真龍、徐承宰。值得關注的是，南韓隊此次祭出變陣戰術，將原本身為男雙世界第一的組合拆夥，由徐承宰改搭真龍，而金元昊則改搭趙松炫擔任第4點，試圖以不同組合增添競爭本錢。