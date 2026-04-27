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走出網路性霸凌陰霾　跆拳道女神黃映瑄全大運強勢奪金2連霸

▲國立體大跆拳道選手黃映瑄無懼網路性霸凌，勇奪金牌2連霸。（圖／全大運辦公室提供）

▲國立體大跆拳道選手黃映瑄無懼網路性霸凌，勇奪金牌2連霸。（圖／全大運辦公室提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

國立體大跆拳道好手黃映瑄，在今年全大運賽前無端捲入網路性霸凌事件，但在校方、教練及經紀團隊的強力支撐下，這位「跆拳道女神」展現超齡的強大心理素質。8日她在全大運跆拳道女生組46公斤級決賽，以直落二強勢封后，不僅完成該量級2連霸，更收下個人生涯第3面全大運金牌，用實力給了酸民最漂亮的回擊。

目前就讀國體大四年級的黃映瑄，過去曾兩度奪下世大運銀牌，是台灣跆拳道界備受期待的指標選手。然而，日前她卻在學校代表隊社群平台遭到網友惡意留言騷擾，無辜捲入性霸凌風波。

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談起這段插曲，黃映瑄坦言，「看到當下我很生氣，但我也沒有哭，就是非常生氣而已。」她透露，經紀團隊的暖心陪伴是她最大的動力，「經紀人覺得我可能表面笑笑的，但心裡壓力很大，他們告訴我會一直陪著我。現在我已經換了心情，我幹嘛理那些不認識的人？我不在乎了，也不會去看留言，一切交給警方跟律師處理。」

黃映瑄所屬的經紀公司「查爾斯運動行銷」也在第一時間採取法律行動，委託律師捍衛選手名譽，讓黃映瑄能無後顧之憂地在賽場上拚搏。

帶著這股「強心臟」，黃映瑄在全大運賽場一路過關斬將，金牌戰遭遇老對手彰化師大范羽喬，黃映瑄展現宰制力，最終以直落二寫下連霸紀錄。

走過霸凌陰霾，黃映瑄的目光已鎖定更高遠的目標，也就是名古屋亞運。由於亞錦賽與亞運量級縮減，黃映瑄必須面臨「跨量級」挑戰。她表示，「如果打49公斤級，我的身高確實比較嬌小，但我認為自己的近身能力與碰撞力較好，這是我克服身高劣勢的武器。」

「我還沒打過亞運，真的很想試試看！」黃映瑄堅定表示，接下來將全力投入訓練，爭取亞錦賽佳績以換取亞運門票，要在國際舞台上，再次證明台灣跆拳道女孩的堅毅與韌性。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

▲國立體大跆拳道選手黃映瑄無懼網路性霸凌，勇奪金牌2連霸。（圖／全大運辦公室提供）

關鍵字： 黃映瑄跆拳道全大運國體大霸凌

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