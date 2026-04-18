快訊／曾是Kobe偶像！　籃球史傳奇「聖手」奧運得分王舒密特病逝

▲世界籃壇最偉大得分王，有巴西「聖手」稱號的舒密特（右）辭世享年68歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

昔日曾是「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）兒時籃球偶像，有「聖手」稱號的巴西男籃傳奇好手舒密特（Oscar Schmidt）在與腦瘤疾病對抗15年後，台灣時間18日傳出辭世，享年68歲。舒密特被稱為世界籃球史上最偉大得分好手，更曾為了要替巴西男籃效力，放棄登上NBA舞台機會。

隸屬巴西男籃的舒密特，早在1984年就被當時的紐澤西籃網所選中，但他為了持續保有替巴西隊效力機會，選擇放棄前進NBA，也成為世界籃球史上最偉大球星，更是巴西籃壇國寶級好手。

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1987年泛美運動會，舒密特就單場狂轟46分，率領巴西擊敗美國男籃，曾與舒密特交手的NBA傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）今日也發出聲明表示，「舒密特是史上最偉大的球員之一，能在他入選名人堂時擔任引薦人，絕對是我一生的榮幸。」

生涯曾打過5次奧運、4次世錦賽的舒密特，憑藉203公分身高與出色得分能力，至今仍是奧運及世錦賽總得分王，在奧運曾寫下單場55分、世錦賽52分，強大的進攻能力也讓他受到世人景仰。

但舒密特本人則維持謙遜態度表示，「我沒有什麼神聖的手，我只有一雙經過訓練的手！」展現頂尖球星的謙遜態度。