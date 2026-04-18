快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

▲瑞佛斯在與公鹿分道揚鑣後，正式宣布退休。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

日前剛剛傳出因為密爾瓦基公鹿無緣季後賽，遭到管理層開除的一代名帥瑞佛斯（Doc Rivers），18日在節目中震撼宣布退休，結束長達27年執教生涯，將回歸家庭陪伴家人。瑞佛斯生涯例行賽累積1194勝，在球員、教練時期都累積優質表現，也是奈史密斯籃球名人堂成員，堪稱一代NBA名帥。

今日在西蒙斯（Bill Simmons）podcast節目中，瑞佛斯震撼宣布退休，未來不再執教，將回歸家庭陪伴家人。

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瑞佛斯透露，「幾周前曾與公鹿老闆會面，當時球團透露若配合球隊計畫，可再續任1至2年，但我當場回絕，直言自己該退休了。」

自NBA球員生涯退役後，瑞佛斯在1999年開始執教奧蘭多魔術，並在該季就拿下「年度最佳教練」，並在2008年率領波士頓塞爾提克拿下執教首冠，在長達27年的教練生涯，先後執教過魔術、塞爾提克、洛杉磯快艇、費城七六人以及公鹿等隊。

瑞佛斯在NBA例行賽累積1194場勝利，高居歷史第6位，生涯共19次帶隊打入季後賽，累積在季後賽也拿下114勝。

瑞佛斯表示，「我熱愛執教，也取得過成功，但我已經為了籃球付出長達47年，現在我想給自己一個假期，過上一般人的生活，陪伴我的孫子們。」

事實上，瑞佛斯在2023年遭七六人開除後，原先已經轉任球評工作，但被公鹿重金挖角復出，不過瑞佛斯在公鹿執教並不順遂，本季甚至爆發「將帥失和」傳聞，與球員關係降至冰點，公鹿最終也無緣季後賽甚至附加賽。