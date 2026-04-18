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怕讓兄弟失望！麥克馬洪熬過低潮　轟致勝2分砲救洋基

▲Ryan McMahon。（圖／達志影像／美聯社）

▲Ryan McMahon。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基內野手麥克馬洪（Ryan McMahon）在開季陷入低潮後，今天在8局下轟出超前2分砲，幫助洋基以4比2擊敗堪薩斯皇家，也為自己近期的掙扎寫下最具代表性的一擊。

麥克馬洪此役在8局下逮中蘭格（Alex Lange）的變速球，一棒轟過左外野大牆，擊出超前比數的2分全壘打，成為洋基贏球頭號功臣。

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談到這段時間的低潮，麥克馬洪坦言壓力不小；「這真的很難熬，我熱愛這項運動，也熱愛和這些隊友一起奮戰，球隊的目標是贏得世界大賽，而你會希望自己是能夠幫上忙的人。」

「這件事一直折磨著我，你會覺得厭煩、受夠了，但那不代表你就真的能突然找到答案；對我來說，你就是永遠、永遠不能放棄。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，這場比賽之所以未安排這位左打內野手先發，部分原因是皇家先發投手瓦卡（Michael Wacha）對左右打者的「反向對戰數據」表現特殊。

布恩也提前告知麥克馬洪，接下來6場比賽中，洋基預計將碰上至少4名左投先發，屆時他的出賽時間恐怕還會受到進一步影響。

不過，麥克馬洪沒有因此鬆懈；賽前他本季前5支安打全部都是一壘安打，這一轟不僅是本季代表作，也讓他長期累積的調整終於兌現。

他賽後說：「7局裡有6局，我都在裡面持續揮棒，你會想為和你同在這間休息室裡的人打出好表現，讓你的兄弟失望，感覺真的不好，尤其是那些你每天一起拚搏的人；這不是我第一次遇到這種情況，是一項會讓人保持謙卑的運動。」

根據美媒報導，麥克馬洪在春訓期間已開始縮小原本相當寬的站姿，並試圖讓肩膀在擊球準備時保持更方正，以減少過多旋轉帶來的影響；布恩也認為，他最近的調整已經開始看到一些正面訊號。

布恩表示：「他在這個聯盟已經成功過一段時間，所以他知道自己有這個能力，但當你正在經歷低潮時，真的會很難受；他一直非常努力，我知道結果還沒完全反映出來，但我們確實認為，過去這一週他在自己正在做的調整上，已經有往前推進一些。」

洋基另一位打者賴斯（Ben Rice）此役同樣敲出2分砲，本季OPS高達1.205，排名大聯盟第2；他也親眼看著麥克馬洪每天提早進場苦練。

賴斯說：「我總是很早就和他一起到球場，我們幾乎都在同一時間打擊，大概下午2點左右；我看得到他投入了多少努力，他就是一名真正的球員，真的很拚，他會在場上用很多方式幫助你。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

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