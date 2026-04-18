李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎今（18日）作客波士頓紅襪，球隊將工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）放入10天傷兵名單，同時拉上台灣旅美內野手李灝宇；李灝宇也立即獲得先發機會，此役擔任第8棒、鎮守三壘，迎接個人大聯盟生涯初登場。

根據美媒《The Detroit News》報導，老虎總教練辛奇（AJ Hinch）談到李灝宇升上大聯盟時表示：「我們很興奮李灝宇能先來大聯盟適應一下，他是一名很棒的球員，過去兩年我們都在大聯盟春訓看過他，他擊球很扎實，守備也很好；如今他迎來生涯初登場，他將第一次親身感受這一切。」

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辛奇也說明，這次球隊決定拉上李灝宇，而非榮格（Jace Jung）或克魯茲（Trei Cruz），與接下來的賽程配置有關。

從今天碰上蘇亞雷斯（Ranger Suarez）開始，老虎未來12場比賽將有至少6場面對左投，而右打的李灝宇上季對左投表現亮眼，繳出5成23長打率、OPS 0.918的成績，因此成為球隊此刻較合適的人選。

李灝宇今年因腹斜肌傷勢影響，未能代表中華隊參加世界棒球經典賽（WBC），開季回到3A後狀況也較慢熱，目前26打數僅敲出4支安打，不過辛奇仍對他的調整相當有信心。

辛奇說：「他的揮棒內容其實比數據呈現得更好，每年這個時候，結果本來就很容易受到各種細節影響，他前一天狀況不錯，還敲出一發全壘打，所以現在升上來的時機也很好；他一直都有把球打得很強，也能在該不該出棒的判斷上做出很好的選擇。」

辛奇也點出李灝宇能否順利從3A銜接大聯盟的關鍵，「而這一點，正是從3A轉換到大聯盟最重要的事。」

另一方面，老虎此役也少了近期重要工具戰力麥金斯崔，麥金斯崔在前一戰對堪薩斯皇家之戰，於第8局開始前提前退場，老虎當時以2比1擊敗皇家，但麥金斯崔比賽中兩度重摔髖部，一次是在本壘前撲式滑壘，另一次則是在遭皇家球員卡格里歐內（Jac Caglianone）絆倒後重摔在地，最終讓球團決定先讓他休養。

談到麥金斯崔的狀況，辛奇表示：「他真的被撞得很慘，我們不想讓球隊在少一名可用球員的情況下硬撐，但我們也希望他能很快回來。」

目前麥金斯崔已留在底特律，預計接受進一步檢查；辛奇補充說：「他今天比昨天好一些，但他顯然需要一點時間休息，讓身體恢復。」

值得一提的是，李灝宇成為台灣第19位登上MLB的球員；過去包括陳金鋒、曹錦輝、王建民、郭泓志、胡金龍、倪福德、陳偉殷、王維中、曾仁和、林子偉、張育成、黃暐傑、鄧愷威、鄭宗哲等人皆曾站上大聯盟舞台，而李灝宇加入這份名單，更是平鎮高中校史第一人。