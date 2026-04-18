李灝宇登大聯盟寫最年輕紀錄　台灣野手再現「全員23歲」巧合

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

李灝宇今（18日）登上大聯盟時年僅23歲74天，不僅成為台灣最年輕升上大聯盟的野手，若放進歷年台灣球員初登場年齡排行，也可排在第4名，僅次於王維中、曹錦輝與曾仁和。

值得一題的是，台灣內野手升上大聯盟時，胡金龍、林子偉、張育成與鄭宗哲都恰巧是23歲，如今李灝宇也在23歲完成初登場，形成台灣內野手登上大聯盟「清一色23歲」的罕見巧合。

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李灝宇此戰3局上迎來生涯首打席，面對紅襪左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）擊出飛球出局，5局上第2打席則鎖定偏甜球路，將球掃向中外野深遠地帶，可惜在全壘打牆前遭到接殺，8局上第3打席遭到三振，最終以3打數無安打作收。

此外，李灝宇在守備端有出現令人印象深刻的表現；7局下紅襪打者拉法耶拉（Ceddanne Rafaela）擊出滾地球，李灝宇穩健處理後完成刺殺，這次精采守備則被大聯盟官網收錄，備受肯定。

兩隊一路形成投手戰，以0比0進入突破僵局制延長賽；10局下紅襪二壘跑者先因暴投進占三壘，接著梅爾（Marcelo Mayer）獲得保送，隨後代打吉田正尚敲出右外野再見安打，終場紅襪就在主場以1比0氣走老虎。