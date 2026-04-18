前熱火冠軍隊友竟不挺　查莫斯：詹皇永遠無法超越喬丹

▲效力熱火時期的詹姆斯與查莫斯。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

曾與天王球星詹姆斯（LeBron James）一同為邁阿密熱火奪下總冠軍2連霸的前NBA球員查莫斯（Mario Chalmers），近日在節目上針對「史上最偉大球員」的辯論中，他依然力挺「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。查莫斯甚至直言表示，「詹皇永遠無法超越喬丹，喬丹就是有那種獨特的氣場！」

查莫斯近日在一檔名為《Run It Back》節目受訪時被問到關於史上最偉大球員的想法時表示，「我只代表我自己發言。我是一名希望在最後一秒出手的球員，那種關鍵時刻總能激發我。不論我是否站在場上，我都希望那名球員能夠扛下出手的責任。」

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查莫斯解釋，「這並不是說詹姆斯不會這麼做，或是他從來沒做過，但喬丹身上就是有一種氣場，彷彿在說，『這一球我來』！」

查莫斯接著說道。「我們都知道詹皇會選擇最正確的打法，幫助球隊贏球；而喬丹則是會親手把勝利拿下來。他們在最後時刻都能做出正確的判斷，但我個人覺得，喬丹的氣場更符合我的節奏。」

但查莫斯也明確表示，自己並不是否認詹皇曾做到這些成就，他只是更欣賞喬丹的作風。

喬丹生涯共奪下6座年度總冠軍、6次總冠軍MVP、5次年度MVP、1次年度最佳防守球員，以及10座得分王，這是一份無可挑剔的生涯履歷。

相較之下，詹姆斯的榮譽略遜一籌，他拿下4座總冠軍、4次總冠軍MVP、4次年度MVP、1次年度得分王與1次年度助攻王。不過，這位紫金軍團當家球星是NBA歷史「總得分王」，其驚人的生涯長度也讓他締造了多項難以被打破的紀錄。有人認為這已足以讓詹皇登上「GOAT」寶座。

▲查莫斯直言詹皇無法超越「籃球之神」喬丹。（圖／達志影像／美聯社）