張弘稜後援4局守成奪本季首救援　柯敬賢開轟助隊追平

▲張弘稜。（圖／記者楊舒帆攝）



記者胡冠辰／綜合報導

效力匹茲堡海盜高階1A的投手張弘稜今在對戰紐約大都會高階1A之役中臨危受命，後援4局失2分，成功守住勝利，收下本季首次救援成功；另一名台灣好手柯敬賢則在比賽進行中開轟，敲出本季首發全壘打，替球隊追平比數。

張弘稜此役在6局下接手登板，雖然一上來先投出觸身球，但很快穩住節奏，連抓3個出局數，順利完成任務。

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到了7局下，他先被擊出二壘安打，隨後因暴投讓跑者推進至三壘，接著又遭高飛犧牲打攻下1分，不過他隨後回穩，靠著三振與滾地球化解後續危機。

8局下，張弘稜先飆出三振製造開局，不過2出局後被轟出一發右外野陽春砲，再失1分；所幸9局下續投時沒有再讓對手越雷池一步，順利替球隊守住3比2勝果，也進帳本季首次救援成功。

總計張弘稜此戰後援4局，用54球其中36球為好球，被敲2支安打，包括1發全壘打，失2分都是自責分，另有1次保送、1次觸身球、1次暴投，送出3次三振，賽後防禦率為11.74。

除了張弘稜外，效力Ontario Tower Buzzers的柯敬賢，在與Fresno Grizzlies交手一戰中，打到6局下於第3打席掃出一支右外野平飛陽春砲，這發全壘打是他本季首轟，也替球隊貢獻1分打點，將比數扳成1比1平手。