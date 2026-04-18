不斷更新／差一點開轟！　李灝宇第二打席中外野警戒區飛球遭接殺

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎今（18日）作客波士頓紅襪，台灣重砲李灝宇此役擔任先發第8棒鎮守三壘，迎接個人大聯盟生涯初登場；首打席飛球出局，第二打席警戒區高飛球遭接殺。

今天老虎由麥茲（Casey Mize）掛帥，紅襪則是強力左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）應戰；1局上老虎頭號新秀游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle）敲安，隨後瓊斯（Jahmai Jones）擊出射牆安但攻佔二壘時遭觸殺，老虎無功而返。

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2局上老虎進攻，維爾林（Matt Vierling）、裴瑞茲（Wenceel Pérez）、托克森（Spencer Torkelson）遭蘇亞雷斯壓制未能得分；2局下麥茲還以顏色，同樣讓紅襪打線3上3下。

3局上老虎進攻，李灝宇迎來大聯盟生涯首打席，1好2壞後面對91英哩速球擊出飛球出局，隨後巴耶茲（Javier Báez）與托瑞斯（Gleyber Torres）都遭解決；3局下紅襪捕手康納王（Connor Wong）雖擊出場地規則二壘安，但開路先鋒安東尼（Roman Anthony）被三振，雙方維持0比0。

4局下紅襪康崔拉斯（Willson Contreras）觸身球上壘，史托瑞（Trevor Story）一出局後擊出6-4-3雙殺；5局上李灝宇第二打席，第4球鎖定蘇亞雷斯91英哩偏甜球路，可惜在中外野全壘打牆前遭接殺。