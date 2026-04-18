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快訊／NBA東區附加賽生死鬥　班凱羅轟25分領魔術闖季後賽

記者杜奕君／綜合報導

夏洛特黃蜂與奧蘭多魔術18日進行東區附加賽生死戰，也是季後賽第8種子門票最終決鬥。上次打入東區季後賽已經是2015-16賽季，附加賽首戰贏球的黃蜂此戰卻是一路挨打，地主魔術王牌球星班凱羅（Paolo Banchero）在附加賽首戰表現不佳情況下，此役面對黃蜂砍下25分、5籃板、6助攻，魔術全場最多領先達35分，最終以121比90大勝。

黃蜂在附加賽首戰撂倒邁阿密熱火，魔術則是在附加賽首戰不敵費城七六人，但兩隊今日狹路相逢，魔術在主場火力全開，首節就打出38比16猛烈攻勢，讓黃蜂無力招架，上半場結束魔術就以68比37遙遙領先。

下半場開打後，近期身陷「拉腳踝」犯規風暴的黃蜂一哥「球3弟」博爾（LaMelo Ball）一次強勢3分打嘗試點燃追分氣勢，但魔術王牌班凱羅隨即用一次弧頂切入超狂單臂爆扣，證明自己的贏球決心。

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末節魔術持續擴大領先，終場前5分43秒，魔術以110比78大幅超前黃蜂情況下，兩隊都撤下主力陣容，最終魔術就在主場以31分之差大勝，驚險搭上東區季後賽末班車，以第8種子身分晉級。

魔術此戰先發5人全數得分達雙位數，班凱羅揮別前役表現不佳陰霾，17投9中攻下全隊最高25分外帶5籃板、6助攻、2抄截、1阻攻。華格納（Franz Wagner）18分、7籃板、6助攻。

連續第10季無緣季後賽的黃蜂方面，以博爾拿下23分、5助攻最佳，本季超級新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）則有11分進帳。

魔術贏球後確定以季後賽第8種子身分晉級，季後賽首輪對手則是東區例行賽龍頭底特律活塞。

▲魔術一哥班凱羅揮別低潮，轟25分率隊挺進東區季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術一哥班凱羅揮別低潮，轟25分率隊挺進東區季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA附加賽魔術季後賽班凱羅黃蜂博爾球3弟

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