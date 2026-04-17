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兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

▲中信兄弟許基宏。（圖／兄弟）

▲中信兄弟許基宏。（圖／兄弟）

記者胡冠辰／天母報導

中信兄弟17日以5比3擊敗味全龍，6局上靠黃韋盛追平全壘打與岳政華關鍵二壘安打逆轉戰局；賽後談到打線變化，總教練平野惠一直言，許基宏與岳政華回歸後，確實對整體攻擊火力帶來不小幫助，同時也藉機提醒年輕球員，要從主力與老將身上主動觀察、學習。

兄弟此戰在前半段一度0比2落後，但4局追回1分後，6局上全面反攻；黃韋盛先以陽春砲扳平戰局，詹子賢二壘安打延續攻勢，隨後岳政華敲出帶有2分打點的關鍵二壘安打，一棒將比數改寫為4比2，也成為勝負分水嶺。

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談到許基宏與岳政華歸隊後的效益，平野表示，「基本上是這樣，所以現在每天排他們上。」他認為兩人的存在，確實能讓打線更完整，也提升整體攻擊連結性。

▲中信兄弟許基宏。（圖／兄弟）

不過平野也提到，許基宏才剛從二軍回到一軍，仍需要一些時間重新適應一軍投手節奏，雖然此役僅擔任指定打擊，但他在場邊的投入同樣被教練團看在眼裡。

平野透露，許基宏即便沒有在場上守備，仍在板凳上非常努力喊聲、替隊友加油；至於陳俊秀，平野也給予高度肯定，認為他從開季至今一路扛著球隊前進，「俊秀這陣子真的是一直拉拔著球隊。」如今隨著許基宏歸隊，也希望能替陳俊秀分擔一些壓力。

除了點出主力回歸的重要性，平野賽後也提到，今天連打擊教練都曾對年輕球員發話，有點生氣的提醒大家看看這些主力、老將是怎麼做出示範，「你們要去觀察、去學習。」

兄弟近期戰績低迷，此役能夠在落後情況下完成逆轉，除了黃韋盛、岳政華在關鍵時刻建功之外，平野更在意的是球隊主力所展現出的比賽態度；他認為老將與核心球員不只是在場上有表現，更正在用實際行動替年輕球員立下範本。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、味全龍、棒球、勝騎士、岳政華、黃韋盛

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