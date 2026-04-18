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快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後賽

記者杜奕君／綜合報導

附加賽首戰強勢擊敗洛杉磯快艇，身為西區第10種子的金州勇士，18日在附加賽生死戰交手例行賽第7名的鳳凰城太陽，爭取西區最後一張季後賽門票。但此戰勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）腿部明顯不適，加上太陽砍將格林（Jalen Green）此戰手感火燙，全場三分球14投8中狂砍36分、6籃板、4助攻，太陽111比96勝出，以第8種子挺進西區季後賽。

▲太陽格林、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞遭嚴防只拿17分，球隊黯然淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

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太陽開局有備而來，連續三分球攻勢，打出13比2猛攻令勇士難以招架，隨後太陽一哥「奪命書生」布克（Devin Booker）招牌中距離破網，更是將領先擴大來到14分。首節太陽團隊三分球15投6中，加上勇士出現8次失誤，太陽以33比15大幅領先。

次節勇士開始追分，柯瑞終於找到三分球準星，勇士一波9比0攻勢追到僅5分差距，隨後又靠柯瑞兩罰俱中，追成45比47，但太陽格林（Jalen Green）上半場終了前一記超大號三分彈，讓太陽穩住50比45領先。

第3節開打後，太陽又展開一輪猛攻，一波19比8攻勢又拉開16分領先優勢。手感火燙的格林前3節12投7中，幫助太陽3節打完仍以78比69穩定領先。

末節太陽持續由格林帶起強勢猛攻，勇士也靠一哥柯瑞三分球回擊緊咬個位數落後，但太陽又靠格林在右側底線強勢三分球破網，隨後又是切入拋射得手，終場前7分15秒太陽拉開92比78領先。

隨後勇士雖然不斷嘗試追分，但太陽團隊三分火力總在關鍵時刻發揮，隨後太陽又是快攻得手，終場前1分44秒拉開16分領先優勢，也讓勝負就此底定。

雖然終場前1分4秒，勇士格林（Draymond Green）與太陽布克因為互噴垃圾話遭裁判驅逐出場，但不影響比賽勝負，最終太陽在6人得分上雙，格林狂轟36分，布克也有19分、6籃板、8助攻帶領下，太陽順利在生死戰勝出，挺進西區季後賽。

輸球的勇士方面，柯瑞帶傷苦撐，全場16投4中拿下17分、4籃板、4助攻，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）23分、10籃板則為全隊最佳。

▲太陽格林、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽格林狂轟36分，率隊挺進西區季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士太陽附加賽柯瑞格林布克

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