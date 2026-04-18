不是沒道歉！黃蜂「球3弟」博爾親曝真相　在休息室外等阿德巴約

▲博爾澄清未道歉說法，強調對熱火賽後就在休息室外等待阿德巴約。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

夏洛特黃蜂日前在附加賽首戰交手邁阿密熱火，兩隊一路激戰至延長賽後，由黃蜂驚險勝出淘汰熱火。不過此戰最大焦點都在第2節時，黃蜂王牌球星「球3弟」博爾（LaMelo Ball）一次切入倒地時，出手拉了熱火主戰長人阿德巴約（Bam Adebayo），導致後者重摔倒地。隨後阿德巴約更向媒體表示，並未收到對方道歉。但博爾今日澄清，自己有到熱火休息室外等待，但考量對方輸球情緒，才選擇並未第一時間致歉。

東區附加賽競爭激烈，黃蜂與熱火一路激戰，直到延長賽黃蜂才驚險勝出。但此戰最大焦點全在博爾的疑似蓄意傷人動作，賽後他也遭到聯盟罰款處分，但並未遭到禁賽，黃蜂得以在今日對上奧蘭多魔術的關鍵附加賽生死戰出賽，力拚季後賽最後一張門票。

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因為被博爾拉著腳踝，導致重摔退場的阿德巴約，昨日受訪時更直言，至今並未收到博爾任何致意與道歉，並喊話未來碰到他時，一定會「好好聊聊」，加上過去博爾也曾對阿德巴約做出蓄意犯規動作，更讓兩人未來互動引發關注。

闖禍的事主博爾，在被聯盟追加二級惡性犯規，以及賽後爆粗口，合計領到6萬美金罰單後，今日受訪時則澄清，自己其實有想在對戰熱火結束後，像阿德巴約致意道歉。

博爾透露，「賽後我就到休息室門口等待，但門口的保全人員跟我說阿德巴約正在洗澡，加上考量到他剛剛輸球，心情肯定很差，所以決定不去打擾阿德巴約，他也說後續會聯繫我，因為當時場面較為混亂，因此我才沒有當面致意。」

阿德巴約也重申，「這個動作只是籃球場上的對抗，我知道阿德巴約也很清楚，我和他沒有過節，也不是一個打球骯髒的球員。」

▲阿德巴約對於博爾沒有親自致歉頗有微詞。（圖／達志影像／美聯社）