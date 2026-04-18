勇士咖哩大神失靈！　柯瑞附加賽生死戰遭嚴防僅17分賽季黯然淘汰

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士18日在爭奪西區最後一張季後賽門票的附加賽生死戰，以96比111敗給鳳凰城太陽。勇士一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）比賽過程明顯腿部不適，加上全場遭到嚴防，出賽36分鐘僅有16投4中，但仍拿下17分、4籃板、4助攻、2抄截，但勇士經歷傷兵不斷，球隊戰力動盪下，賽季仍黯然淘汰，接下來如何補強讓柯瑞重回爭冠行列，也將是值得關注重點。

勇士在附加賽首戰，靠著柯瑞狂轟35分領軍下，順利拿下附加賽首戰勝利，也取得和太陽交手，爭取西區第8種子席次，以及最後一張季後賽門票機會。

不料勇士在連日征戰下，開賽就面臨太陽無情砲轟，太陽不斷利用外線、速度拖垮年邁的勇士，最終15分之差勝出，也讓柯瑞與灣區軍團本季就此淘汰無緣季後賽。

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例行賽末段飽受「跑者膝」困擾，已高齡38歲的柯瑞此戰明顯再度出現腿部不適狀況，全場更是遭到太陽祭出嚴密防守，最終柯瑞先發出賽36分2秒情況下，16投僅4中，拿下全隊次高17分外帶4籃板、4助攻、2抄截。

勇士本季飽受傷病狀況困擾，包括主力球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）以及本季打出「生涯年」精彩表現的穆迪（Moses Moody）都因嚴峻傷勢賽季提前報銷，甚至球隊主力陣容也頻頻受到傷病侵襲，就連柯瑞本人整季也僅出賽43場，但仍有場均26.6分、3.6籃板、4.7助攻的頂尖水準表現。

平心而論，若勇士整體主力陣容維持穩定出賽，絕對有進入季後賽本錢，但陣容整體年齡偏大情況下，傷病狀況本就是必須面對問題，接下來在賽季結束後，這支高人氣球隊該如何進行重整與補強，也將牽動整個NBA戰力版圖。

▲勇士柯瑞附加賽生死戰遭嚴防僅拿17分，球隊黯然淘汰。（圖／達志影像／美聯社）