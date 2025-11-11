「旗子哥」帶傷上陣大復活　狀元弗拉格猛砍生涯新高26分仍吞敗

記者杜奕君／綜合報導

本賽季備受高度期待的達拉斯獨行俠選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg），即便近期飽受右手大拇指傷勢困擾，11日仍選擇帶傷上陣在主場交手強敵密爾瓦基公鹿，此戰弗拉格一掃前役低迷表現，全場15投9中，狂砍職業生涯新高的26分外帶9籃板、4助攻、2抄截、1阻攻代表作，可惜球隊在最後關頭仍以114比116輸球，吞下近6戰內的第5敗。

開季戰績慘澹的獨行俠，今日迎戰兵強馬壯的東區勁旅公鹿，但此戰前3節在弗拉格打出狀元氣勢下，甚至以9分領先對手公鹿。

不過末節公鹿王牌球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）不斷強勢取分，此節他就進帳15分情況下，帶領公鹿逐漸超前比分。

終場前28.7秒，獨行俠靠著弗拉格強勢切入上籃，再度取得1分領先，不過隨後公鹿先靠羅林斯（Ryan Rollins）切入得手，終場前14.9秒庫茲馬（Kyle Kuzma）灌籃奠定勝果，最終公鹿就以兩分之差完成逆轉勝。

安戴托昆波全場貢獻30分、8籃板、6助攻、3阻攻，庫茲馬替補也拿下26分之多，羅林斯則是13分、8助攻。

搞砸大好領先的獨行俠方面，「旗子哥」弗拉格全場15投9中，狂砍26分外帶9籃板、4助攻、2抄截、1阻攻，其中單場命中9球並拿到26分，都是生涯新高表現。

不過獨行俠輸球後，戰績來到3勝8敗，目前在西區排名倒數第2位，僅優於2勝8敗的紐奧良鵜鶘。

弗拉格目前則是11場全勤，場均15分、6.8籃板、3.1助攻、1.3抄截，整體命中率為42.4%。

▲獨行俠狀元郎「旗子哥」弗拉格狂砍生涯新高26分。（圖／路透）