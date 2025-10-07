運動雲

EASL東超聯賽開幕雙戰台灣開打　周桂羽、盧峻翔領軍主場抗日

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季EASL東亞超級聯賽「開幕戰」就在台灣！明（8）日將由兩支台灣PLG職籃勁旅台北富邦勇士、桃園璞園領航猿，在主場台北和平籃球館迎戰日本勁敵，勇士將對決宇都宮皇者，領航猿則是重演上季東超4強對決，碰頭強敵琉球黃金國王，希望能在主場旗開得勝，搶下開幕戰勝利。

▲富邦勇士周桂羽。（圖／PLG職籃提供）

▲富邦勇士周桂羽。（圖／PLG提供）

本賽季的東超聯賽擴編成為12支隊伍，共有3個分組，包括蒙古籃球聯賽冠軍隊伍也加入本季參賽陣容，其中在台灣雙職籃方面，PLG陣營包括上季亞軍領航猿，以及勇士代表參賽。至於TPBL職籃則有上季拿下東超季軍的新北國王連續第2季參賽。

此次勇士、領航猿以及勇士也正好都被分在不同分組，因此在小組賽期間不會有「台灣內戰」狀況產生，至於開幕賽則是台灣球隊「一日雙戰」，在和平館登場，晚間18時30分由勇士迎戰宇都宮皇者，晚間20時30分則由領航猿迎戰琉球黃金國王。

闊別一季重返東超聯賽的勇士，開幕戰交手宇都宮皇者，本季勇士整體陣容有不小變動，除了長人曾祥鈞結束旅日生涯回歸效力外，包括外籍生強納森以及華裔新血林俊佑加入。

另外，最重要的則是洋將戰力全面換血，飛米、古德溫、哥倫特加上亞洲外援身份入隊的艾倫，土洋戰力整合狀態，會是東超開幕戰觀察重點。

不過日前勇士開季記者會上，總教練吳永仁透露，艾倫由於腿傷，東超首戰要上場機會不大，因此明天會登錄飛米、古德溫、哥倫特3人其中的哪兩位上場，也考驗教練抉擇。

至於本土方面，由於精神領袖「野獸」林志傑左手骨折傷勢持續休養，主力前鋒周桂羽本季無論東超或是PLG職籃賽事，預料都將被賦予更多重任，現年27歲的他也到了必須扛起球隊的時機點，就看本季周桂羽是否能夠打出破繭而出氣勢。

至於上季在東超打下亞軍殊榮的領航猿方面，本土戰力變動不大，甚至還加入譚傑龍、陳將双兩位具有中華隊資歷好手，球隊一哥盧峻翔搭配李家慷、白曜誠的本土後場組合，也將是串聯團隊攻勢的重要三巨頭。

▲領航猿盧峻翔、李家慷。（圖／PLG提供）

▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

